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Раздел: Медицина  
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Эти пять способов помогут быстро избавиться от насморка

Эти пять способов помогут быстро избавиться от насморка Эти простые средства можно использовать в домашних условиях.

Каждый человек страдает от заложенности носа в какой-то момент своей жизни. Это может быть связано с синусовой инфекцией или простудой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на TerraWoman.

Поражение вирусом или бактериями приводит к воспалению и отеку слизистой оболочки носоглотки, в свою очередь блокирует проходы в носу и значительно затрудняет дыхание.

Для полного облегчения дыхания и очистки носа требуется около 1-2 недель, но если вы хотите, быстрее очистить нос и избавиться от воспаления и отека, то вы можете воспользоваться следующими методами:

1. Яблочный уксус: если уксус употребляется регулярно, то синусит длится не более 4 дней. Количество, которое нужно принимать, должна составлять 1-2 столовых ложек в день, не больше.

Яблочный уксус настолько силен, что его нельзя недооценивать. Он богат антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой При употреблении его в сыром и нефильтрованное виде, яблочный уксус не оставит никаких симптомов заболевания, а ваша иммунная система получит огромную пользу.

Рецепт!

Ингредиенты:

½ стакана воды.
1-2 столовых ложки яблочного уксуса (сырого и нефильтрованного).
½ столовой ложки сырого меда.
Щепотка кайенского перца.
1 чайная ложка лимонного сока.

Подготовка:

Сначала вскипятите воду, а затем соедините ее с яблочным уксусом. Смешайте мед с кайенским перцем и добавьте в смесь, и наконец, добавьте лимонный сок. Все тщательно перемешайте и выпейте.

Употребляйте это средство 1 раз в день, пока не почувствуете облегчение от боли в груди.

2. Куркума: содержит куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами. Вы можете добавлять куркуму в свою еду и избавляться от любых воспалений, которые у вас есть.

3. Промывание солевым раствором: для некоторых людей это может быть неудобно, но это очень эффективный метод. Просто растворите соль в теплой воде и промойте этой жидкостью нос.

4. Масло орегано: если у вас есть проблемы с синусом, это одно из лучших решений. Подышите парами этого масла и вы избавитесь от заложенности носа.

5. Пар: чтобы очистить носовой проход вам надо вскипятить воду, добавить немного масла эвкалипта или масла орегано, склониться в емкость с водой и подышать этим испарениями.

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Трюк с паром - это самый эффективный метод борьбы с заложенностью носа!
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 Теги: насморк, лечение

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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