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Раздел: Медицина  
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Лучшие народные средства для стабилизации давления

Лучшие народные средства для стабилизации давленияПовышенное давление требует серьезного отношения и адекватного лечения.

Наряду с медикаментозным лечением можно применять и проверенные временем домашние средства для парофилактики и лечения гипертонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Рецепт 1

Отвар клюквы: 2 стакана раздавленной клюквы смешать с 0,5 стакана сахара и 1 стаканом воды, довести до кипения, остудить, процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Рецепт 2

Клюкву (1 кг) перемешать с сахарным песком (1 кг) и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рецепт 3

Плоды черники обыкновенной: 4 чайные ложки сушеных плодов залить 1 стаканом воды. Настаивать в течение 8 часов. Пить в течение дня вместо чая.

Рецепт 4

Настой травы донника лекарственного: 1 чайную ложку травы залить 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры, настаивать в течение 2 часов, процедить. Пить по 0,250,3 стакана 2–3 раза в день.

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Рецепт 5

Настой плодов рябины обыкновенной: 1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процедить. Пить по 0,3 стакана 3 раза в день.
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 Теги: давление, народные средства

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Сегодня, 20:18 » Автор: Татьяна Ларина
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