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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, как кофе влияет на метаболизм человека

Ученые рассказали, как кофе влияет на метаболизм человека После употребления кофе в организме меняется метаболизм.

Многие столетия кофе являлся одним из самых популярных стимуляторов у людей, однако, многие свойства данного напитка учёные обнаружили лишь сейчас. Специалисты доказали, что кофе может влиять на метаболизм человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

В именитом издании journal of Internal Medicine была опубликована информация о том, что употребление кофе влияет на усвоение таких веществ как нейромедиаторы и стероиды, которые зачастую ассоциируются с употреблением популярного наркотика марихуаны. При чрезмерном употреблении кофе у человека возникает эффект, противоположный от употребления марихуаны, когда система регулирует уровень стресса в организме за счёт понижения нейромедиаторов.

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По мнению учёных, после употребления кофе в организме меняется метаболизм, чтобы уравновесить уровень стресса, который повышается при питье указанного напитка. Специалист по имени Мэрилин Корнелис, возглавившая исследование, заявила о том, что в эксперименте добровольцы в течении трёх месяцев увеличивали употребляемое количество кофе. Выяснилось, что при употреблении восьми чашек кофе в день в организме человека не только повышается уровень метаболитов, способствующих выводу стероидов из крови, но и понижается деятельность эндоканнабиноидной системы, отвечающей за регуляцию уровня стресса.


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 Теги: Ученые, кофе, человек

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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