Раздел: Медицина
Ученые определили влияние прогулок на развитие рака
Исследование провели в Северной Каролине (США).
Физическая активность и здоровый образ жизни в который раз признаны лучшей профилактикой болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Прогулки продолжительностью по полтора часа каждый день могут снизить риск рака молочной железы у женщин на 30 процентов, утверждают ученые из Университета Северной Каролины.
Они также говорят, что если посвящать несложным упражнениям — которые включают в себя физическую нагрузку при выполнении домашних дел — 10 часов в неделю, можно резко снизить вероятность этого коварного заболевания в любом возрасте.
Американские ученые сравнили образ жизни 3059 женщин в возрасте от 20 до 98 лет, в том числе 1504 пациенток, которым был поставлен диагноз рак молочной железы.
Каждая женщина записывала уровень своей физической активности за неделю, включая ходьбу, домашние дела, езду на велосипеде и бег трусцой.
Исследователи обнаружили, что женщины, которые были активны от 10 до 19 часов в неделю, на 30 процентов реже имели диагноз рак молочной железы.
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По мнению ученых, жировые отложения каким-то образом способствуют росту раковых клеток, хотя пока это остается спорным предположением.
Физическая активность и здоровый образ жизни в который раз признаны лучшей профилактикой болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Прогулки продолжительностью по полтора часа каждый день могут снизить риск рака молочной железы у женщин на 30 процентов, утверждают ученые из Университета Северной Каролины.
Они также говорят, что если посвящать несложным упражнениям — которые включают в себя физическую нагрузку при выполнении домашних дел — 10 часов в неделю, можно резко снизить вероятность этого коварного заболевания в любом возрасте.
Американские ученые сравнили образ жизни 3059 женщин в возрасте от 20 до 98 лет, в том числе 1504 пациенток, которым был поставлен диагноз рак молочной железы.
Каждая женщина записывала уровень своей физической активности за неделю, включая ходьбу, домашние дела, езду на велосипеде и бег трусцой.
Исследователи обнаружили, что женщины, которые были активны от 10 до 19 часов в неделю, на 30 процентов реже имели диагноз рак молочной железы.
Читайте также: Медики рассказали о серьезном вреде популярного продукта
По мнению ученых, жировые отложения каким-то образом способствуют росту раковых клеток, хотя пока это остается спорным предположением.
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