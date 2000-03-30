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Раздел: Медицина  
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Известный ученый сделал сенсационное заявление о смерти

Известный ученый сделал сенсационное заявление о смерти По словам знаменитого исследователя, смерти на самом деле не существует.

Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест и один из самых выдающихся ученых последних 100 лет (именно под его руководством впервые были клонированы животные, а также открыты стволовые клетки), опубликовал исследование о смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Точнее, в работе профессора медицины говорится как раз о том, что никакой смерти не существует — человек просто переходит в параллельный мир.

Такой вывод Ланц сделал исходя из теории биоцентризма, согласно которой смерть — всего лишь иллюзия нашего сознания.

Собственно, жизнь в свою очередь также является всего лишь иллюзией. Все, что окружает человека, создает его сознание и это не лишено смысла.

Роберт Ланц полагает, что сознание просто ассоциирует конец жизни с остановкой работы внутренних органов. На самом же деле, сознание не угасает, а продолжает работать, но уже в другом мире.

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Надо заметить, что в физике теория о бесконечном числе Вселенных существует уже очень давно. Многие физики (Альберт Эйнштейн в том числе) рассматривали эту теорию вполне допустимой — а значит, Роберт Ланц может быть прав.
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 Теги: ученый, смерть

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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