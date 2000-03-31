Раздел: Медицина
Медики назвали главные причины потери зубов
Эксперты выделили несколько основных причин ранней потери зубов
Определенные факторы указывают на вероятность потери зуба вследствие заболеваний пародонта.
Ученые вычислили 9 факторов риска: возраст, мужской пол, курение, отсутствие адекватного лечения и гигиены ротовой полости, сахарный диабет, гипертония, ревматоидный артрит и тип передних зубов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Ученые из Кувейта проанализировали информацию о 1775 пациентах и выяснили, что заболевания пародонта — основная причина, приводящая к экстракции зуба.
Вот еще некоторые результаты:
• Самыми частыми сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет (19,2%) и гипертония (13,6%)
• Мужчины чаще, чем женщины теряют зубы вследствие заболеваний пародонта (33% и 27%)
• Курильщики или бывшие курильщики составили 31%
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• 39% пациентов никогда не обращались к стоматологу для профилактического лечения
• Только 16% пациентов чистили зубы дважды в день или чаще
• 60% никогда не чистили зубы или использовали зубную щетку не регулярно
«Оценка степени риска – важный аспект современной стоматологии. Выявление пациентов, у которых вероятно тяжелое течение заболеваний пародонта, поможет правильно назначать профилактическое лечение», — говорит президент Американской Ассоциации Пародонтологии Kenneth A. Krebs.
Заболевания пародонта — одна из основных причин потери зубов во всем мире. Специальное лечение пародонта и соблюдение гигиенических правил позволяет свести потерю зубов к минимуму.
Определенные факторы указывают на вероятность потери зуба вследствие заболеваний пародонта.
Ученые вычислили 9 факторов риска: возраст, мужской пол, курение, отсутствие адекватного лечения и гигиены ротовой полости, сахарный диабет, гипертония, ревматоидный артрит и тип передних зубов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Ученые из Кувейта проанализировали информацию о 1775 пациентах и выяснили, что заболевания пародонта — основная причина, приводящая к экстракции зуба.
Вот еще некоторые результаты:
• Самыми частыми сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет (19,2%) и гипертония (13,6%)
• Мужчины чаще, чем женщины теряют зубы вследствие заболеваний пародонта (33% и 27%)
• Курильщики или бывшие курильщики составили 31%
Читайте также: Медики назвали главные причины преждевременной смерти
• 39% пациентов никогда не обращались к стоматологу для профилактического лечения
• Только 16% пациентов чистили зубы дважды в день или чаще
• 60% никогда не чистили зубы или использовали зубную щетку не регулярно
«Оценка степени риска – важный аспект современной стоматологии. Выявление пациентов, у которых вероятно тяжелое течение заболеваний пародонта, поможет правильно назначать профилактическое лечение», — говорит президент Американской Ассоциации Пародонтологии Kenneth A. Krebs.
Заболевания пародонта — одна из основных причин потери зубов во всем мире. Специальное лечение пародонта и соблюдение гигиенических правил позволяет свести потерю зубов к минимуму.
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