Медики назвали главные причины потери зубов

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Красивая улыбка, здоровые зубы – это своего рода шанс получить высокий социальный статус, построить карьеру и наладить личную жизнь. Такие заманчивые перспективы стоят того, чтобы серьезно позаботиться о своей улыбке.