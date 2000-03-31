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Медики назвали главные причины потери зубов

Медики назвали главные причины потери зубовЭксперты выделили несколько основных причин ранней потери зубов

Определенные факторы указывают на вероятность потери зуба вследствие заболеваний пародонта.

Ученые вычислили 9 факторов риска: возраст, мужской пол, курение, отсутствие адекватного лечения и гигиены ротовой полости, сахарный диабет, гипертония, ревматоидный артрит и тип передних зубов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.

Ученые из Кувейта проанализировали информацию о 1775 пациентах и выяснили, что заболевания пародонта — основная причина, приводящая к экстракции зуба.

Вот еще некоторые результаты:
• Самыми частыми сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет (19,2%) и гипертония (13,6%)
• Мужчины чаще, чем женщины теряют зубы вследствие заболеваний пародонта (33% и 27%)
• Курильщики или бывшие курильщики составили 31%

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• 39% пациентов никогда не обращались к стоматологу для профилактического лечения
• Только 16% пациентов чистили зубы дважды в день или чаще
• 60% никогда не чистили зубы или использовали зубную щетку не регулярно
«Оценка степени риска – важный аспект современной стоматологии. Выявление пациентов, у которых вероятно тяжелое течение заболеваний пародонта, поможет правильно назначать профилактическое лечение», — говорит президент Американской Ассоциации Пародонтологии Kenneth A. Krebs.

Заболевания пародонта — одна из основных причин потери зубов во всем мире. Специальное лечение пародонта и соблюдение гигиенических правил позволяет свести потерю зубов к минимуму.
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 Теги: медики, зубы, пародонтит

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Вчера, 23:47 » Автор: Едгар Букмирза
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