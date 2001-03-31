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Эти симптомы помогут вовремя распознать болезнь Альцгеймера
Врачи назвали четыре главных признака болезни на ранней стадии.
В настоящее время нет лекарств от болезни Альцгеймера. Ситуация мрачная, но не безнадежная. Раннее выявление симптомов играет большую роль – своевременное лечение позволяет пациентам значительно улучшить качество жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Очень важно знать, на что обращать внимание. Самые явные признаки болезни Альцгеймера: потеря памяти, трудности с ощущением времени и ориентацией в пространстве, трудности планирования, проблемы с подбором слов и суждениями. Но есть и менее очевидные ранние признаки. Заметив их, болезни можно не дать зайти так далеко.
Если вы заметили эти симптомы у близкого человека, отправляйте его к врачу.
1. Апатия
На ранних стадиях болезни люди могут отказываться от социальной деятельности: походов в кино, обедов с друзьями или игр с внуками. Вовсе не обязательно, что человек боится потеряться далеко от дома или что-то забыть.
Это растущее чувство безразличия. Безразличие и легкие мыслительные нарушения – прогрессирующее развитие болезни Альцгеймера.
2. Изменения в личной гигиене или внешности
Некоторые люди с болезнью Альцгеймера могут носить одну и ту же одежду несколько дней подряд или внезапно перестают причесываться.
Если ваша пожилая мама не принимала душ три дня, это не значит, что она забыла. Это апатия. Человек начинает меньше заботиться о том, как он выглядит, насколько опрятна его одежда. Внимательность семьи набирает ключевую важность.
3. Беспокойство и депрессия
Человек, который замечает свою забывчивость, начинает сильно беспокоиться из-за этого. Тревожность порождает множество вопросов: куда идем, что делаем, когда уезжаем. За гипервниманием прячется забывчивость. Человек не помнит, что все это уже обсуждалось.
Существует связь между депрессией и развивающейся болезнью Альцгеймера. Но в этой области еще нужны дополнительные исследования.
4. Проблемы со зрением
Человек просто идет на консультацию к окулисту. Но нужно иметь в виду, что на самом деле это может быть проблема визуальной обработки. Задняя часть мозга более подвержена ухудшениям из-за болезни Альцгеймера.
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Могут проявиться проблемы с обонянием или слухом. Но они также могут быть признаками других типов деменции. Раннее выявление этих симптомов в значительной степени может помочь.
В настоящее время нет лекарств от болезни Альцгеймера. Ситуация мрачная, но не безнадежная. Раннее выявление симптомов играет большую роль – своевременное лечение позволяет пациентам значительно улучшить качество жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Очень важно знать, на что обращать внимание. Самые явные признаки болезни Альцгеймера: потеря памяти, трудности с ощущением времени и ориентацией в пространстве, трудности планирования, проблемы с подбором слов и суждениями. Но есть и менее очевидные ранние признаки. Заметив их, болезни можно не дать зайти так далеко.
Если вы заметили эти симптомы у близкого человека, отправляйте его к врачу.
1. Апатия
На ранних стадиях болезни люди могут отказываться от социальной деятельности: походов в кино, обедов с друзьями или игр с внуками. Вовсе не обязательно, что человек боится потеряться далеко от дома или что-то забыть.
Это растущее чувство безразличия. Безразличие и легкие мыслительные нарушения – прогрессирующее развитие болезни Альцгеймера.
2. Изменения в личной гигиене или внешности
Некоторые люди с болезнью Альцгеймера могут носить одну и ту же одежду несколько дней подряд или внезапно перестают причесываться.
Если ваша пожилая мама не принимала душ три дня, это не значит, что она забыла. Это апатия. Человек начинает меньше заботиться о том, как он выглядит, насколько опрятна его одежда. Внимательность семьи набирает ключевую важность.
3. Беспокойство и депрессия
Человек, который замечает свою забывчивость, начинает сильно беспокоиться из-за этого. Тревожность порождает множество вопросов: куда идем, что делаем, когда уезжаем. За гипервниманием прячется забывчивость. Человек не помнит, что все это уже обсуждалось.
Существует связь между депрессией и развивающейся болезнью Альцгеймера. Но в этой области еще нужны дополнительные исследования.
4. Проблемы со зрением
Человек просто идет на консультацию к окулисту. Но нужно иметь в виду, что на самом деле это может быть проблема визуальной обработки. Задняя часть мозга более подвержена ухудшениям из-за болезни Альцгеймера.
Читайте также: Эти простые симптомы могут предвещать начало опасных заболеваний
Могут проявиться проблемы с обонянием или слухом. Но они также могут быть признаками других типов деменции. Раннее выявление этих симптомов в значительной степени может помочь.
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