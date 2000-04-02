Раздел: Медицина
Нейрофизиолог объяснил, как замедлить старение мозга
Существуют простые правила, которые важно соблюдать.
Поддерживая мозговую активность на должном уровне, мы обеспечиваем себе не только возможность хорошо соображать в преклонном возрасте, но и физическую моложавость. При этом, заявили ученые, достаточно «простых вещей», чтобы добиться подобного продления молодости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
В частности, доступными множеству людей способами улучшить функционал мозга поделился ученый Павел Балабан. Ученый прежде всего пояснил: мозг не бывает «молодым» или «старым».
«Способность к обучению у 80-летних людей практически такая же, как у 20-летних, если создать правильную мотивацию. Бытует мнение, что болезни Альцгеймера и Паркинсона связаны со старением мозга, но это не так», - заявил врач.
Балабан отметил, что человек появляется на свет с таким запасом нервных клеток, которого достаточно, чтобы мозг полноценно функционировал до самой смерти. Даже тот факт, что часть мозговых клеток с возрастом перестает функционировать, не ведет к снижению когнитивных функций при условии, что человек активно «пользуется» своим мозгом, пояснил ученый.
По словам нейрофизолога, очень важно постоянно тренировать мозг – это является определяющими принципом умственного долголетия и связанной с ним моложавости.
«С мозгом надо работать во всех сферах: двигательной, сенсорной, образовательной. Хотите сохранить как можно дольше ясный рассудок, учитесь чему-то новому всю жизнь. В США сейчас пациентов с Альцгеймером заставляют учить с тихи, читать вслух, общаться — это, конечно, не излечивает, но помогает существенно затормозить болезнь», - рассказал Павел Балабан.
Что является доступным и эффективным способом тренировки мозга? По мнению многих ученых, это кроссворды и другие головоломки. Научные эксперименты уже доказали, что решение кроссвордов не повышает уровень интеллекта. В то же время они заставляют мозг активно трудиться, и наука обладает данными о том, что мозг пожилых пенсионеров, которые любят разгадывать кроссворды, активен на одном уровне с людьми, которые моложе их на десять лет.
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Другим простым способом улучшить функции мозга, является обычная ходьба.
Поддерживая мозговую активность на должном уровне, мы обеспечиваем себе не только возможность хорошо соображать в преклонном возрасте, но и физическую моложавость. При этом, заявили ученые, достаточно «простых вещей», чтобы добиться подобного продления молодости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
В частности, доступными множеству людей способами улучшить функционал мозга поделился ученый Павел Балабан. Ученый прежде всего пояснил: мозг не бывает «молодым» или «старым».
«Способность к обучению у 80-летних людей практически такая же, как у 20-летних, если создать правильную мотивацию. Бытует мнение, что болезни Альцгеймера и Паркинсона связаны со старением мозга, но это не так», - заявил врач.
Балабан отметил, что человек появляется на свет с таким запасом нервных клеток, которого достаточно, чтобы мозг полноценно функционировал до самой смерти. Даже тот факт, что часть мозговых клеток с возрастом перестает функционировать, не ведет к снижению когнитивных функций при условии, что человек активно «пользуется» своим мозгом, пояснил ученый.
По словам нейрофизолога, очень важно постоянно тренировать мозг – это является определяющими принципом умственного долголетия и связанной с ним моложавости.
«С мозгом надо работать во всех сферах: двигательной, сенсорной, образовательной. Хотите сохранить как можно дольше ясный рассудок, учитесь чему-то новому всю жизнь. В США сейчас пациентов с Альцгеймером заставляют учить с тихи, читать вслух, общаться — это, конечно, не излечивает, но помогает существенно затормозить болезнь», - рассказал Павел Балабан.
Что является доступным и эффективным способом тренировки мозга? По мнению многих ученых, это кроссворды и другие головоломки. Научные эксперименты уже доказали, что решение кроссвордов не повышает уровень интеллекта. В то же время они заставляют мозг активно трудиться, и наука обладает данными о том, что мозг пожилых пенсионеров, которые любят разгадывать кроссворды, активен на одном уровне с людьми, которые моложе их на десять лет.
Читайте также: Эти симптомы помогут распознать диабет на ранней стадии
Другим простым способом улучшить функции мозга, является обычная ходьба.
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