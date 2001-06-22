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Раздел: Медицина  
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Эксперт дал главный совет, помогающий хорошо выспаться

Эксперт дал главный совет, помогающий хорошо выспаться Важное правило - всегда соблюдать режим.

Профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон поведала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой — отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.

«Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть», — отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные «биологические часы».

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При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.
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 Теги: сон, совет, режим

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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