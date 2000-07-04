Как шумные соседи могут разрушить психику

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Американские учёные, после проведения нескольких исследований, пришли к выводу, что постоянный стресс может пагубно воздействовать на почки. При чём, чем эмоциональнее человек, тем серьёзнее проблемы с почками. В связи с этим, медики из США советуют людям по-меньше нервничать и если стрессовое состояние стало нормой, то нужно