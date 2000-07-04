Раздел: Медицина
Как шумные соседи могут разрушить психику
Ученые из Университета Южной Дании считают, что шумные соседи утраивают ваши шансы получить сильный стресс и удваивают вероятность возникновения психических заболеваний.
Исследователи три года изучали 7 тысяч человек, большинство из которых проживают в многоквартирных домах, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.
Они оценивали уровень шума и психическое состояние участников эксперимента.
Результаты показали, что люди, живущие возле шумных соседей, чаще подвергались стрессам, депрессии и тревоге. У 40% участников исследования стресс возникал в результате споров с соседями. Самым распространенным шумом оказался звук ремонтных работ.
Читайте также: Проблемы со сном влияют на психику
Если вы оказались в шумном окружении, ученые советуют «попытаться взять все под контроль и сообщить соседям о своем недовольстве».
Исследователи три года изучали 7 тысяч человек, большинство из которых проживают в многоквартирных домах, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.
Они оценивали уровень шума и психическое состояние участников эксперимента.
Результаты показали, что люди, живущие возле шумных соседей, чаще подвергались стрессам, депрессии и тревоге. У 40% участников исследования стресс возникал в результате споров с соседями. Самым распространенным шумом оказался звук ремонтных работ.
Читайте также: Проблемы со сном влияют на психику
Если вы оказались в шумном окружении, ученые советуют «попытаться взять все под контроль и сообщить соседям о своем недовольстве».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
372
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
Оставьте свой комментарий