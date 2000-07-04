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Раздел: Медицина  
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Как шумные соседи могут разрушить психику

Как шумные соседи могут разрушить психикуУченые из Университета Южной Дании считают, что шумные соседи утраивают ваши шансы получить сильный стресс и удваивают вероятность возникновения психических заболеваний.

Исследователи три года изучали 7 тысяч человек, большинство из которых проживают в многоквартирных домах, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.

Они оценивали уровень шума и психическое состояние участников эксперимента.

Результаты показали, что люди, живущие возле шумных соседей, чаще подвергались стрессам, депрессии и тревоге. У 40% участников исследования стресс возникал в результате споров с соседями. Самым распространенным шумом оказался звук ремонтных работ.

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Если вы оказались в шумном окружении, ученые советуют «попытаться взять все под контроль и сообщить соседям о своем недовольстве».
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 Теги: ученые, психика, шум

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Сегодня, 10:36 » Автор: Ульяна Воликовская
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