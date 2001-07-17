Раздел: Медицина
Психолог объяснил, что чаще всего приводит к разводам
Психотерапевт рассказал, чего следует опасаться парам.
Развод – это большой стресс для обоих супругов. Причиной разрыва отношения могут быть различные факторы, которые негативно влияют на супружеские отношения.
Психотерапевт Геннадий Мустафаев назвал основные факторы развода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Основными факторами являются экономическая несвобода одного из партнеров, которая может быть инструментом манипуляций со стороны второй половниы. Причиной развода может выступать потеря физического и интеллектуального интереса к своей второй половинке, а также измена одного из супругов.
Психолог объясняет, что измена – это большая "засада". К примеру, если женщина или мужчина устраивает партнера на 70%, то он или она будут идти за другими 30%. В итоге, фактически люди, которые предали, получают лишь 30%, теряя остальное.
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Чтобы уменьшить возможность развода, нужно искать партнера, который будет разделять ваше видение семейных отношений.
Психотерапевт назвал три типа семейных отношений:
Традиционные патриархальные отношения, в которых женщина зависит от мужчины в материальном и эмоциональном плане. У женщины развиваются комплексы, которые разрушают основы брака – любовь и взаимопонимание, а также взаимное уважение.
Партнерский тип семейных отношений предусматривает равные права и обязанности.
На фигуре общего ребенка партнеров строится диоцентристкие отношения. Обычно супруги не знают, как жить дальше после того, как ребенок вырос.
Развод – это большой стресс для обоих супругов. Причиной разрыва отношения могут быть различные факторы, которые негативно влияют на супружеские отношения.
Психотерапевт Геннадий Мустафаев назвал основные факторы развода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Основными факторами являются экономическая несвобода одного из партнеров, которая может быть инструментом манипуляций со стороны второй половниы. Причиной развода может выступать потеря физического и интеллектуального интереса к своей второй половинке, а также измена одного из супругов.
Психолог объясняет, что измена – это большая "засада". К примеру, если женщина или мужчина устраивает партнера на 70%, то он или она будут идти за другими 30%. В итоге, фактически люди, которые предали, получают лишь 30%, теряя остальное.
Читайте также: Украинцы стали чаще разводиться и гораздо реже жениться
Чтобы уменьшить возможность развода, нужно искать партнера, который будет разделять ваше видение семейных отношений.
Психотерапевт назвал три типа семейных отношений:
Традиционные патриархальные отношения, в которых женщина зависит от мужчины в материальном и эмоциональном плане. У женщины развиваются комплексы, которые разрушают основы брака – любовь и взаимопонимание, а также взаимное уважение.
Партнерский тип семейных отношений предусматривает равные права и обязанности.
На фигуре общего ребенка партнеров строится диоцентристкие отношения. Обычно супруги не знают, как жить дальше после того, как ребенок вырос.
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