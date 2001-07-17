Раздел: Медицина
Названы продукты, вызывающие привыкание
В список вошли: пицца, шоколад, чипсы и другие продукты.
Хорошо знакомая для многих картина: мы решаем в кафе съесть только один кусок пиццы или четверть плитки шоколада, но прежде чем успеваем опомниться, уже съедаем все целиком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lady.siteua.org.
К сожалению, подобное происходит почти со всеми. Исследования показывают, что определенные продукты питания вызывают более сильную зависимость, чем другие. Не так давно ученые из Университета Колорадо провели масштабное изучение этого вопроса. Они исследовали воздействие 35 разных продуктов и блюд. В результате был составлен список из 10 позиций, вызывающих наиболее сильную зависимость.
В этот список вошли пицца, шоколад, чипсы, бисквиты, мороженое, жареная картошка, чизбургеры, недиетическая газировка, пирожные, а также сыр. Отметим, что находящийся на десятом месте сыр является единственным в этом списке продуктом питания, который не относится к категории высоко переработанных. Одиннадцатую строчку в рейтинге занимает бекон, как раз являющийся переработанным продуктом. Какие же выводы можно сделать из этого рейтинга? Большая часть опасных продуктов питания содержит много жира, а после их употребления в крови подскакивают показатели сахара.
С другой стороны, та же самое группа ученых составила рейтинг продуктов, вызывающих наименьшую зависимость. В первую десятку вошли огурцы, морковь, бобы без соуса, яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, форель, кукуруза без сливочного масла или соли, а также клубника.
Читайте также: Врачи объяснили, от чего возникает гастрит
Желающие похудеть и контролировать свой вес люди могут сделать соответствующие для себя выводы из двух этих рейтингов.
Хорошо знакомая для многих картина: мы решаем в кафе съесть только один кусок пиццы или четверть плитки шоколада, но прежде чем успеваем опомниться, уже съедаем все целиком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lady.siteua.org.
К сожалению, подобное происходит почти со всеми. Исследования показывают, что определенные продукты питания вызывают более сильную зависимость, чем другие. Не так давно ученые из Университета Колорадо провели масштабное изучение этого вопроса. Они исследовали воздействие 35 разных продуктов и блюд. В результате был составлен список из 10 позиций, вызывающих наиболее сильную зависимость.
В этот список вошли пицца, шоколад, чипсы, бисквиты, мороженое, жареная картошка, чизбургеры, недиетическая газировка, пирожные, а также сыр. Отметим, что находящийся на десятом месте сыр является единственным в этом списке продуктом питания, который не относится к категории высоко переработанных. Одиннадцатую строчку в рейтинге занимает бекон, как раз являющийся переработанным продуктом. Какие же выводы можно сделать из этого рейтинга? Большая часть опасных продуктов питания содержит много жира, а после их употребления в крови подскакивают показатели сахара.
С другой стороны, та же самое группа ученых составила рейтинг продуктов, вызывающих наименьшую зависимость. В первую десятку вошли огурцы, морковь, бобы без соуса, яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, форель, кукуруза без сливочного масла или соли, а также клубника.
Читайте также: Врачи объяснили, от чего возникает гастрит
Желающие похудеть и контролировать свой вес люди могут сделать соответствующие для себя выводы из двух этих рейтингов.
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