Раздел: Медицина
Эти народные способы помогут избавиться от боли в горле
Эксперт собрал самые действенные рецепты.
К сожалению, у всех нас время от времени болит горло. Всем известны эти симптомы: раздражение, зуд, а еще чувство дискомфорта. В свою очередь, состояние может обостряться когда вы едите или пьете что-либо. К счастью, боль в горле можно лечить не только антибиотиками, но и различными природными средствами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Health Info.
Не знаете, к чему обратиться? Сегодня мы расскажем вам о натуральных вариантах лечения. Они эффективно помогут, если болит горло, и при этом не имеют побочных эффектов, сообщает health info со ссылкой на «Шаг к здоровью».
Полоскание теплой соленой водой
Итак, речь идет об одном из старейших домашних средств, когда болит горло. Конечно же, это полоскание горячей водой. В частности, эта простая процедура помогает облегчить боль, вывести излишек слизи и даже уменьшить отек.
Ингредиенты
½ чайной ложки соли (3 г)
1 стакан теплой воды (250 мл)
Что вы должны делать?
Во-первых, положите соль в чашку с водой и хорошо перемешайте.
А затем, полоскайте горло в течение нескольких секунд и выплюньте. Разумеется, это средство нельзя глотать или повторно использовать.
Рекомендуем делать это один раз в час.
Горячий напиток с лимоном
Скорее всего, вы уже слышали об этом лимонном напитке раньше, или даже пробовали некоторые его вариации.
Ингредиенты
Сок 1 лимона
1 столовая ложка меда (25 г)
1 стакан воды (250 мл)
Что вы должны делать?
Во-первых, добавьте лимонный сок и мед в чашку горячей воды. Затем, хорошо перемешайте и пейте.
Чтобы средство подейчтвовала, важно не переборщить с ингредиентами. Говоря точнее, принимайте это средство в разумных количествах.
Мед снимет боль в горле
Мед используется для большого количества заболеваний, и больное горло не является исключением.
Это натуральное средство поможет подавить кашель и облегчить дискомфорт, когда болит горло. Мед покрывает горло пленкой и временно успокаивает раздражение. Другими словами, устраняет причину кашля.
В большинстве случаев, рекомендуется принимать две чайные ложки меда (15 г) перед сном. Это поможет облегчить ночной кашель и боль в горле, а также улучшить качество сна.
Доказано, что люди, которые едят мед перед сном, меньше кашляют и лучше спят. Другими словами, приступы кашля не нарушают их ночной сон.
Вы также можете класть чайную ложку меда (7,5 г) в чай или просто съедать в течение дня.
Примечание: Мед нельзя давать детям в возрасте до одного года из-за риска ботулизма.
Шалфей
Это растительное средство очень полезно для лечения самых разных проблем с горлом. Шалфей дает быстрое облегчение. Вы спросите, почему?
Во-первых, шалфей содержит ряд соединений, а именно цинеол, борнеол, камфару и туйон. Во-вторых, он обладает вяжущими свойствами, которые помогают если болит горло. Дело в том, что они уменьшают отек и воспаление.
Ингредиенты
1 чайная ложка высушенных листьев шалфея (5 г) или ложка свежих листьев шалфея (15 г)
1 стакан воды (250 мл)
Что вы должны делать?
Во-первых, доведите воду до кипения, а затем добавьте чайную ложку сухого или свежего шалфея.
Дайте напитку настояться 10 или 15 минут, процедите и пейте.
Если хотите, вы можете добавить лимон и мед.
Примечание. Беременным или кормящим женщинам не стоит применять шалфей.
Есть леденцы
Хорошая новость для сладкоежек! Их можно приготовить самостоятельно, или приобрести в аптеке.
Эти леденцы, в частности, помогут быстро облегчить симптомы простуды. В целом, все любые леденцы, которые предназначены для рассасывания, помогут облегчить боль. Однако, особенно эффективны те, которые содержат освежающие ингредиенты, а именно эвкалипт или мяту.
Помимо того, леденцы стимулируют выработку слюны. Это помогает облегчить боль в горле при глотании.
Принять душ
По мнению специалистов, самым вредным для нашего горла является сухой воздух. Иначе говоря, вы должны стараться максимально увлажнять его. Например, зимой советуем использовать специальные увлажнители.
Когда влажность окружающей среды понижается, советуем принять душ с горячей водой.
А также вы можете набрать в ванную горячей воды и посидеть рядом, вдыхая влажный пар.
Полоскание на основе лимона, если болит горло
По мнению многих, это еще одно отличное домашнее средство от боли в горле. Речь идет о регулярном полоскании горла настоем лимона. Следует это делать утром, как только проснетесь, и перед сном.
Ингредиенты
4 стакана воды (1 литр)
1 средняя луковица, мелко нарезанная
сок 3 лимонов
1 столовая ложка меда (25 г)
Что вы должны делать?
Во-первых, вскипятите воду, добавьте лук и дайте ему настояться в течение 7 минут.
Во-вторых, процедите настой и добавьте сок 3 лимонов и мед.
Как мы уже говорили, полощите горло этим средством хотя бы два раза в день. Не забудьте, что жидкость нельзя глотать.
С другой стороны, полоскание водой с солью или уксусом также является очень эффективным средством. Оно быстро снимет воспаление, если болит горло.
Читайте также: Эти продукты значительно улучшают мозговую деятельность
Итак, не медлите и попробуйте эти простые домашние средства. Вам больше не придется испытывать дискомфорт, который может вызвать воспаленное горло.
К сожалению, у всех нас время от времени болит горло. Всем известны эти симптомы: раздражение, зуд, а еще чувство дискомфорта. В свою очередь, состояние может обостряться когда вы едите или пьете что-либо. К счастью, боль в горле можно лечить не только антибиотиками, но и различными природными средствами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Health Info.
Не знаете, к чему обратиться? Сегодня мы расскажем вам о натуральных вариантах лечения. Они эффективно помогут, если болит горло, и при этом не имеют побочных эффектов, сообщает health info со ссылкой на «Шаг к здоровью».
Полоскание теплой соленой водой
Итак, речь идет об одном из старейших домашних средств, когда болит горло. Конечно же, это полоскание горячей водой. В частности, эта простая процедура помогает облегчить боль, вывести излишек слизи и даже уменьшить отек.
Ингредиенты
½ чайной ложки соли (3 г)
1 стакан теплой воды (250 мл)
Что вы должны делать?
Во-первых, положите соль в чашку с водой и хорошо перемешайте.
А затем, полоскайте горло в течение нескольких секунд и выплюньте. Разумеется, это средство нельзя глотать или повторно использовать.
Рекомендуем делать это один раз в час.
Горячий напиток с лимоном
Скорее всего, вы уже слышали об этом лимонном напитке раньше, или даже пробовали некоторые его вариации.
Ингредиенты
Сок 1 лимона
1 столовая ложка меда (25 г)
1 стакан воды (250 мл)
Что вы должны делать?
Во-первых, добавьте лимонный сок и мед в чашку горячей воды. Затем, хорошо перемешайте и пейте.
Чтобы средство подейчтвовала, важно не переборщить с ингредиентами. Говоря точнее, принимайте это средство в разумных количествах.
Мед снимет боль в горле
Мед используется для большого количества заболеваний, и больное горло не является исключением.
Это натуральное средство поможет подавить кашель и облегчить дискомфорт, когда болит горло. Мед покрывает горло пленкой и временно успокаивает раздражение. Другими словами, устраняет причину кашля.
В большинстве случаев, рекомендуется принимать две чайные ложки меда (15 г) перед сном. Это поможет облегчить ночной кашель и боль в горле, а также улучшить качество сна.
Доказано, что люди, которые едят мед перед сном, меньше кашляют и лучше спят. Другими словами, приступы кашля не нарушают их ночной сон.
Вы также можете класть чайную ложку меда (7,5 г) в чай или просто съедать в течение дня.
Примечание: Мед нельзя давать детям в возрасте до одного года из-за риска ботулизма.
Шалфей
Это растительное средство очень полезно для лечения самых разных проблем с горлом. Шалфей дает быстрое облегчение. Вы спросите, почему?
Во-первых, шалфей содержит ряд соединений, а именно цинеол, борнеол, камфару и туйон. Во-вторых, он обладает вяжущими свойствами, которые помогают если болит горло. Дело в том, что они уменьшают отек и воспаление.
Ингредиенты
1 чайная ложка высушенных листьев шалфея (5 г) или ложка свежих листьев шалфея (15 г)
1 стакан воды (250 мл)
Что вы должны делать?
Во-первых, доведите воду до кипения, а затем добавьте чайную ложку сухого или свежего шалфея.
Дайте напитку настояться 10 или 15 минут, процедите и пейте.
Если хотите, вы можете добавить лимон и мед.
Примечание. Беременным или кормящим женщинам не стоит применять шалфей.
Есть леденцы
Хорошая новость для сладкоежек! Их можно приготовить самостоятельно, или приобрести в аптеке.
Эти леденцы, в частности, помогут быстро облегчить симптомы простуды. В целом, все любые леденцы, которые предназначены для рассасывания, помогут облегчить боль. Однако, особенно эффективны те, которые содержат освежающие ингредиенты, а именно эвкалипт или мяту.
Помимо того, леденцы стимулируют выработку слюны. Это помогает облегчить боль в горле при глотании.
Принять душ
По мнению специалистов, самым вредным для нашего горла является сухой воздух. Иначе говоря, вы должны стараться максимально увлажнять его. Например, зимой советуем использовать специальные увлажнители.
Когда влажность окружающей среды понижается, советуем принять душ с горячей водой.
А также вы можете набрать в ванную горячей воды и посидеть рядом, вдыхая влажный пар.
Полоскание на основе лимона, если болит горло
По мнению многих, это еще одно отличное домашнее средство от боли в горле. Речь идет о регулярном полоскании горла настоем лимона. Следует это делать утром, как только проснетесь, и перед сном.
Ингредиенты
4 стакана воды (1 литр)
1 средняя луковица, мелко нарезанная
сок 3 лимонов
1 столовая ложка меда (25 г)
Что вы должны делать?
Во-первых, вскипятите воду, добавьте лук и дайте ему настояться в течение 7 минут.
Во-вторых, процедите настой и добавьте сок 3 лимонов и мед.
Как мы уже говорили, полощите горло этим средством хотя бы два раза в день. Не забудьте, что жидкость нельзя глотать.
С другой стороны, полоскание водой с солью или уксусом также является очень эффективным средством. Оно быстро снимет воспаление, если болит горло.
Читайте также: Эти продукты значительно улучшают мозговую деятельность
Итак, не медлите и попробуйте эти простые домашние средства. Вам больше не придется испытывать дискомфорт, который может вызвать воспаленное горло.
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