Создана платформа для уничтожения раковых клеток

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Ученые Университета Техаса вместе со специалистами Университета Монтерри пришли к выводу, то наночастицы серебра способны тормозить заражение, а теперь же они создали крем на основе этих самых частиц. Чтобы ВИЧ мог заразить иммунные клетки, он присоединяется к ним с помощью белка GP120. Обычно препараты пытаются предотвратить