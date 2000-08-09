Раздел: Медицина
Создана платформа для уничтожения раковых клеток
Наночастицы легко обнаруживались при помощи МРТ.
Ученые впервые показали, что гибридный наноматериал на основе частиц магнетит-золото может служить в качестве универсальной платформы для обнаружения раковых клеток в любом месте организма и адресной доставки лекарств в эти клетки. Благодаря открытию в самые ближайшие годы можно будет создать и внедрить новое поколение средств лечения злокачественных опухолей. Результаты работы изложены на страницах Scientific Reports.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на indicator.
Одна из областей современной медицины - тераностика - объединяет диагностику и терапию на клеточном уровне. Ее задача - научиться обнаруживать заболевание на столь ранней стадии, когда в организме только появились отдельные патогенные клетки. Если пометить эти клетки магнитными наночастицами, то их можно будет диагностировать с помощью магнито-резонансной томографии (МРТ) и уничтожить адресно доставляемым лекарством или магнитным полем, которое нагреет клетку, в результате чего та уничтожится.
Такие магнитные наночастицы и решила создать международная группа ученых, в которую вошли и российские специалисты. На подложке из золотых наночастиц они вырастили октаэдрические кристаллы магнетита (Fe3O4). Полученные наночастицы были испытаны как in vitro - вне живого организма, на клеточной культуре, - так и in vivo - на лабораторных мышах с привитыми опухолями. Благодаря своей восьмигранной форме и хорошим магнитным свойствам эти наночастицы легко обнаруживались при помощи МРТ.
«Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести, - рассказал один из участников исследования, Максим Абакумов. - Получилась "наногантель", которая способна стать платформой - универсальной основой - тераностики будущего».
Читайте также: Раскрыта причина повышенной активности раковых клеток
Также ученые показали, что с помощью этих частиц в опухоль можно доставлять противораковый препарат доксорубицин. Внутри опухоли он освобождается от наночастицы и начинает действовать. На место доксорубицина в «наногантель» можно поместить практически любой препарат. Такая универсальность позволяет надеяться на то, что уже в самые ближайшие годы появится новое поколение средств лечения злокачественных опухолей, отмечают ученые.
Ученые впервые показали, что гибридный наноматериал на основе частиц магнетит-золото может служить в качестве универсальной платформы для обнаружения раковых клеток в любом месте организма и адресной доставки лекарств в эти клетки. Благодаря открытию в самые ближайшие годы можно будет создать и внедрить новое поколение средств лечения злокачественных опухолей. Результаты работы изложены на страницах Scientific Reports.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на indicator.
Одна из областей современной медицины - тераностика - объединяет диагностику и терапию на клеточном уровне. Ее задача - научиться обнаруживать заболевание на столь ранней стадии, когда в организме только появились отдельные патогенные клетки. Если пометить эти клетки магнитными наночастицами, то их можно будет диагностировать с помощью магнито-резонансной томографии (МРТ) и уничтожить адресно доставляемым лекарством или магнитным полем, которое нагреет клетку, в результате чего та уничтожится.
Такие магнитные наночастицы и решила создать международная группа ученых, в которую вошли и российские специалисты. На подложке из золотых наночастиц они вырастили октаэдрические кристаллы магнетита (Fe3O4). Полученные наночастицы были испытаны как in vitro - вне живого организма, на клеточной культуре, - так и in vivo - на лабораторных мышах с привитыми опухолями. Благодаря своей восьмигранной форме и хорошим магнитным свойствам эти наночастицы легко обнаруживались при помощи МРТ.
«Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести, - рассказал один из участников исследования, Максим Абакумов. - Получилась "наногантель", которая способна стать платформой - универсальной основой - тераностики будущего».
Читайте также: Раскрыта причина повышенной активности раковых клеток
Также ученые показали, что с помощью этих частиц в опухоль можно доставлять противораковый препарат доксорубицин. Внутри опухоли он освобождается от наночастицы и начинает действовать. На место доксорубицина в «наногантель» можно поместить практически любой препарат. Такая универсальность позволяет надеяться на то, что уже в самые ближайшие годы появится новое поколение средств лечения злокачественных опухолей, отмечают ученые.
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