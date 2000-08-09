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Раздел: Медицина  
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Ученые сделали неожиданный вывод о вреде сладкого чая

Ученые сделали неожиданный вывод о вреде сладкого чая Добавление сахара в чай увеличивает риск слабоумия.

Новое исследование группы американских ученых под руководством доктора Дуга Брауна завершилось вердиктом о том сладкоежки и любители пить чай с добавлением сахара на 54% больше рискуют заполучить слабоумие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

«Добавление к чаю всего двух с половиной чайных ложек сахара значительно увеличивает риск болезни Альцгеймера», - таково мнение ученых.

В некоторых случаях употребление чая может приносить много пользы. Чайный лист содержит танины - вещества повышают тонус и укрепляющие стенки сосудов. Сахар усиливает действие танинов на сосуды и нервную систему в целом. Чай с сахаром помогает в случаях слабости и физического истощения, при головных болях и похмелье. Чайная заварка в реакции с сахаром выделяет катехины, которые являются сильным анальгетиком, и оказывают антимикробное действие.

Но ученые подчеркивают: употребление чая с сахаром должно быть редким, а не постоянным явлением в рационе. Исследование продемонстрировало: регулярное питье чая с добавлением всего одной ложкой сахара повышает вероятность появления деменции у человека на 47% по сравнению с теми, кто пьет сладкие напитки один раз в три месяца.

«Слишком большое количество сахара в рационе связано с диабетом второго типа, а предыдущие исследования идентифицировали диабет как фактор риска развития деменции. Помимо всего, растворенный в жидкости сахар способен поглощать витамин В1, жизненно необходимый для здоровья нервной системы», - сказал по этому поводу руководитель исследования Дуг Браун.

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В дополнение пристрастие к сладкому чаю плохо сказывается на фигуре. Доказано, что при отказе от привычки добавлять в чай сахар без дополнительных усилий теряется 1.5-2 килограмма.
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 Теги: чай, сахар, вред

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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