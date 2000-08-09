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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали, как очистить организм без вреда для здоровья

Врачи подсказали, как очистить организм без вреда для здоровьяБерегите свое здоровье.

Диетологи назвали 11 лучших продуктов, для очищения организма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Миндаль

В этом орехе высоко содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Авокадо

Этот фрукт понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные сосуды.

Свекла

Этот овощ содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Также свекла стабилизирует кислотно-щелочной баланс крови.

Голубика

В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления.

Капуста

Она содержит многочисленные антиоксидантные соединения, помогающие печени избавляться от вредных веществ. Помимо этого, капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма.

Клюква

Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.

Льняное семя и льняное масло

Эти продукты богаты такими незаменимыми жирными кислотами, как омега-3, – они имеют большое значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и работоспособности мозга.

Чеснок

Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица, нут, бобы способны снизить уровень холестерина, очистить кишечник и нормализовать уровень сахара в крови.

Лимон

Этот цитрус регулирует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Кроме того, в нем много витамина С и других витаминов.

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Водоросли

Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы, которые могут попасть через продукты питания, выращенные на загрязненной почве.
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 Теги: продукты, очищение организма

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Сегодня, 11:12 » Автор: Ирина Шевченко
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