Врачи подсказали, как очистить организм без вреда для здоровья

Берегите свое здоровье.



Диетологи назвали 11 лучших продуктов, для очищения организма.



Об этом пишет



Миндаль



В этом орехе высоко содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.



Авокадо



Этот фрукт понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные сосуды.



Свекла



Этот овощ содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Также свекла стабилизирует кислотно-щелочной баланс крови.



Голубика



В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления.



Капуста



Она содержит многочисленные антиоксидантные соединения, помогающие печени избавляться от вредных веществ. Помимо этого, капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма.



Клюква



Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.



Льняное семя и льняное масло



Эти продукты богаты такими незаменимыми жирными кислотами, как омега-3, – они имеют большое значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и работоспособности мозга.



Чеснок



Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей.



Бобовые



Фасоль, горох, чечевица, нут, бобы способны снизить уровень холестерина, очистить кишечник и нормализовать уровень сахара в крови.



Лимон



Этот цитрус регулирует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Кроме того, в нем много витамина С и других витаминов.



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Водоросли



Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы, которые могут попасть через продукты питания, выращенные на загрязненной почве. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Диетологи назвали 11 лучших продуктов, для очищения организма.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо В этом орехе высоко содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.Этот фрукт понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные сосуды.Этот овощ содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Также свекла стабилизирует кислотно-щелочной баланс крови.В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления.Она содержит многочисленные антиоксидантные соединения, помогающие печени избавляться от вредных веществ. Помимо этого, капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма.Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.Эти продукты богаты такими незаменимыми жирными кислотами, как омега-3, – они имеют большое значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и работоспособности мозга.Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей.Фасоль, горох, чечевица, нут, бобы способны снизить уровень холестерина, очистить кишечник и нормализовать уровень сахара в крови.Этот цитрус регулирует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Кроме того, в нем много витамина С и других витаминов.Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы, которые могут попасть через продукты питания, выращенные на загрязненной почве.



