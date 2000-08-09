Раздел: Медицина
Врачи подсказали, как очистить организм без вреда для здоровья
Берегите свое здоровье.
Диетологи назвали 11 лучших продуктов, для очищения организма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Миндаль
В этом орехе высоко содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Авокадо
Этот фрукт понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные сосуды.
Свекла
Этот овощ содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Также свекла стабилизирует кислотно-щелочной баланс крови.
Голубика
В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления.
Капуста
Она содержит многочисленные антиоксидантные соединения, помогающие печени избавляться от вредных веществ. Помимо этого, капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма.
Клюква
Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.
Льняное семя и льняное масло
Эти продукты богаты такими незаменимыми жирными кислотами, как омега-3, – они имеют большое значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и работоспособности мозга.
Чеснок
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей.
Бобовые
Фасоль, горох, чечевица, нут, бобы способны снизить уровень холестерина, очистить кишечник и нормализовать уровень сахара в крови.
Лимон
Этот цитрус регулирует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Кроме того, в нем много витамина С и других витаминов.
Читайте также: Медики подсказали, как очистить кровь от никотина
Водоросли
Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы, которые могут попасть через продукты питания, выращенные на загрязненной почве.
Диетологи назвали 11 лучших продуктов, для очищения организма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Миндаль
В этом орехе высоко содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Авокадо
Этот фрукт понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные сосуды.
Свекла
Этот овощ содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Также свекла стабилизирует кислотно-щелочной баланс крови.
Голубика
В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления.
Капуста
Она содержит многочисленные антиоксидантные соединения, помогающие печени избавляться от вредных веществ. Помимо этого, капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма.
Клюква
Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.
Льняное семя и льняное масло
Эти продукты богаты такими незаменимыми жирными кислотами, как омега-3, – они имеют большое значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и работоспособности мозга.
Чеснок
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей.
Бобовые
Фасоль, горох, чечевица, нут, бобы способны снизить уровень холестерина, очистить кишечник и нормализовать уровень сахара в крови.
Лимон
Этот цитрус регулирует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Кроме того, в нем много витамина С и других витаминов.
Читайте также: Медики подсказали, как очистить кровь от никотина
Водоросли
Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы, которые могут попасть через продукты питания, выращенные на загрязненной почве.
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