Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как "сбросить" десять кг за неделю
Сырная диета для экспресс-похудения.
Сырная диета – это эффективный способ значительно сбросить лишний вес за короткий срок.
Она, по сути, является разновидностью белковой диеты. А поэтому, прежде чем вы решите применить этот метод похудения, обязательно посоветуйтесь с врачом, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Сырная диета предполагает употребление нежирных сортов сыра. Лучше всего, если процентное содержание жира не будет превышать 10-12%. Длительность курса похудения составляет от 7 до 10 дней. Особенно сырная диета придется кстати летом, когда мясо становится слишком тяжелым для организма, а запас белка необходимо пополнять. Далее приведены рекомендации по ежедневному рациону во время курса похудения.
Завтракать лучше всего в 8 часов утра. Выпейте чашку черного кофе без сахара, можно добавить сухих сливок. Через пару часов съешьте 1 яйцо, сваренное вкрутую. В полдень перекусите колбасой или мясом (200г). А в 2 часа дня съешьте 100 г не слишком жирного сыра. В 16.00 можно полакомиться обезжиренным творогом (250 г). На ужин, который должен состояться не позднее 18.00, выпейте стакан кефира.
Дольше 10 дней сидеть на данной диете не рекомендуется, хотя и за этот срок при строгом соблюдении всех правил можно сбросить до 10 кг.
После завершения курса сырной диеты необходимо закрепить полученный результат. Лучше всего, если и дальше вы станете питаться дробно. Для поддержания стабильного веса диетологи советуют есть небольшими порциями несколько раз в день. Такая частота приема пищи помогает более эффективному очищению крови от жира и холестерина.
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Дробное питание заключается в том, что необходимые вашему организму 2000 килокалорий распределяются на весь день определенным образом. На второй завтрак приходится 400 килокалорий, то же количество энергии нужно получить в обед. А оставшиеся 1200 килокалорий необходимо разделить на основной завтрак и еще 3 дополнительных приема пищи. Такое питание поможет вам нормализовать уровень холестерина в крови и поддерживать ваш оптимальный вес.
Сырная диета – это эффективный способ значительно сбросить лишний вес за короткий срок.
Она, по сути, является разновидностью белковой диеты. А поэтому, прежде чем вы решите применить этот метод похудения, обязательно посоветуйтесь с врачом, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Сырная диета предполагает употребление нежирных сортов сыра. Лучше всего, если процентное содержание жира не будет превышать 10-12%. Длительность курса похудения составляет от 7 до 10 дней. Особенно сырная диета придется кстати летом, когда мясо становится слишком тяжелым для организма, а запас белка необходимо пополнять. Далее приведены рекомендации по ежедневному рациону во время курса похудения.
Завтракать лучше всего в 8 часов утра. Выпейте чашку черного кофе без сахара, можно добавить сухих сливок. Через пару часов съешьте 1 яйцо, сваренное вкрутую. В полдень перекусите колбасой или мясом (200г). А в 2 часа дня съешьте 100 г не слишком жирного сыра. В 16.00 можно полакомиться обезжиренным творогом (250 г). На ужин, который должен состояться не позднее 18.00, выпейте стакан кефира.
Дольше 10 дней сидеть на данной диете не рекомендуется, хотя и за этот срок при строгом соблюдении всех правил можно сбросить до 10 кг.
После завершения курса сырной диеты необходимо закрепить полученный результат. Лучше всего, если и дальше вы станете питаться дробно. Для поддержания стабильного веса диетологи советуют есть небольшими порциями несколько раз в день. Такая частота приема пищи помогает более эффективному очищению крови от жира и холестерина.
Читайте также: Диетологи подсказали, как "убрать" живот и бока за неделю
Дробное питание заключается в том, что необходимые вашему организму 2000 килокалорий распределяются на весь день определенным образом. На второй завтрак приходится 400 килокалорий, то же количество энергии нужно получить в обед. А оставшиеся 1200 килокалорий необходимо разделить на основной завтрак и еще 3 дополнительных приема пищи. Такое питание поможет вам нормализовать уровень холестерина в крови и поддерживать ваш оптимальный вес.
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