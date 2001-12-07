Раздел: Медицина
Врачи подсказали, какой продукт способен защитить от стенокардии
Эксперты рассказали о вреде и пользе для здоровья морской капусты.
В наше время морская капуста так же чрезвычайно актуальна как продукт питания и рекомендуется многими диетологами в профилактических и лечебных целях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Польза морской капусты
Что касается лечебной пользы морской капусты, в первую очередь ее рассматривают как бесценный источник йода. В морской капусте йода содержится до 3% от массы, причем большая его часть представлена различными йодит, а меньшая - йодоорганичными соединениями (например, дийодтирозин). В связи с этим ламинарию часто назначают людям, страдающим зобом (гиперплазией щитовидной железы), а так же другими йододефицитными состояниями. Чтобы получить суточную дозу йода, взрослому человеку нужно съедать около 50 грамм морской капусты в день.
Но йод - это не единственная нужна человеку вещество, в изобилии содержится в морской капусте.
Морская капуста содержит в избытке фитостерины - вещества, близкие по строению к холестерину. Они помогают организму избавиться от «вредных» холестериновых, обеспечивая профилактику атеросклероза. Длительное употребление морской капусты помогает существенно улучшить показатели крови, снизить риск инсультов, ИБС, стенокардии и инфаркта, нормализовать менструальный цикл у женщин. Не случайно среди японцев, которые активно потребляют морскую капусту в пищу, чрезвычайно мало страдающих атеросклерозом, особенно по сравнению с пациентами той же возрастной группы среди европейцев.
К тому же, ламинария на 15-30% состоит из альгинатов. Эти вещества широко применяются в медицине и пищевой промышленности. Врачи назначают их как антацидов (при гастритах повышенной кислотности, изжоге, дуоденитах, язвенной болезни). Кроме того, альгинаты ускоряют выведение из организма тяжелых металлов (свинца, ртути и др), а так же радионуклидов. В сочетании с большим количеством йода, способность выводить радионуклиды делает морскую капусту незаменимой в рационе людей, работающих в ядерной энергетике и смежных областях.
Кстати, пищевая промышленность использует альгинаты (кодами E400, E401, E402, E404) для сгущения и придания пище нужной консистенции.
Еще один способ извлечь лечебную пользу из морской капусты - использовать ее как слабительного. Она хорошо прочищает кишечник и в целом ускоряет обменные процессы в организме. К тому же, морская капуста содержит целую «упаковку» витаминов А, С, Е, D, B1, B2, B6, PP и др
И напоследок стоит сказать, что морская капуста низкокалорийная: энергетическая ценность 100 г морской капусты составляет всего лишь 5 ккал. Это позволяет на основе морской капусты составлять всевозможные диетические салаты даже с использованием масла, моркови и многих других продуктов.
Читайте также: Эти продукты ни в коем случае нельзя употреблять с молоком
Вред морской капусты
К сожалению, в нашем мире панацеи не существует. Это справедливо и для морской капусты: у нее есть побочные эффекты и противопоказания. Морскую капусту придется исключить из рациона беременным, страдающим болезнями почек, некоторыми болезнями желудочно - кишечного тракта. Кроме того, возможна аллергия на йод, в таком случае, очевидно, морская капуста тоже противопоказана.
В наше время морская капуста так же чрезвычайно актуальна как продукт питания и рекомендуется многими диетологами в профилактических и лечебных целях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Польза морской капусты
Что касается лечебной пользы морской капусты, в первую очередь ее рассматривают как бесценный источник йода. В морской капусте йода содержится до 3% от массы, причем большая его часть представлена различными йодит, а меньшая - йодоорганичными соединениями (например, дийодтирозин). В связи с этим ламинарию часто назначают людям, страдающим зобом (гиперплазией щитовидной железы), а так же другими йододефицитными состояниями. Чтобы получить суточную дозу йода, взрослому человеку нужно съедать около 50 грамм морской капусты в день.
Но йод - это не единственная нужна человеку вещество, в изобилии содержится в морской капусте.
Морская капуста содержит в избытке фитостерины - вещества, близкие по строению к холестерину. Они помогают организму избавиться от «вредных» холестериновых, обеспечивая профилактику атеросклероза. Длительное употребление морской капусты помогает существенно улучшить показатели крови, снизить риск инсультов, ИБС, стенокардии и инфаркта, нормализовать менструальный цикл у женщин. Не случайно среди японцев, которые активно потребляют морскую капусту в пищу, чрезвычайно мало страдающих атеросклерозом, особенно по сравнению с пациентами той же возрастной группы среди европейцев.
К тому же, ламинария на 15-30% состоит из альгинатов. Эти вещества широко применяются в медицине и пищевой промышленности. Врачи назначают их как антацидов (при гастритах повышенной кислотности, изжоге, дуоденитах, язвенной болезни). Кроме того, альгинаты ускоряют выведение из организма тяжелых металлов (свинца, ртути и др), а так же радионуклидов. В сочетании с большим количеством йода, способность выводить радионуклиды делает морскую капусту незаменимой в рационе людей, работающих в ядерной энергетике и смежных областях.
Кстати, пищевая промышленность использует альгинаты (кодами E400, E401, E402, E404) для сгущения и придания пище нужной консистенции.
Еще один способ извлечь лечебную пользу из морской капусты - использовать ее как слабительного. Она хорошо прочищает кишечник и в целом ускоряет обменные процессы в организме. К тому же, морская капуста содержит целую «упаковку» витаминов А, С, Е, D, B1, B2, B6, PP и др
И напоследок стоит сказать, что морская капуста низкокалорийная: энергетическая ценность 100 г морской капусты составляет всего лишь 5 ккал. Это позволяет на основе морской капусты составлять всевозможные диетические салаты даже с использованием масла, моркови и многих других продуктов.
Читайте также: Эти продукты ни в коем случае нельзя употреблять с молоком
Вред морской капусты
К сожалению, в нашем мире панацеи не существует. Это справедливо и для морской капусты: у нее есть побочные эффекты и противопоказания. Морскую капусту придется исключить из рациона беременным, страдающим болезнями почек, некоторыми болезнями желудочно - кишечного тракта. Кроме того, возможна аллергия на йод, в таком случае, очевидно, морская капуста тоже противопоказана.
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