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Раздел: Медицина  
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Самый ядовитый в мире гриб появился в Европе

Самый ядовитый в мире гриб появился в ЕвропеВпервые гриб был обнаружен на территории Канады в 1997 год.

Ученые заявили, что смертельно опасный гриб стал с огромной скоростью распространяться в европейских странах. Американские ученые проинформировали, что человечество может пребывать в опасности из-за самого ядовитого в мире гриба под названием Amanita phalloides, который уже появился в Европе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Сообщается, что впервые гриб был обнаружен на территории Канады в 1997 году, однако сейчас ядовитые грибы угрожают людям во всем мире. По словам медиков, если человек съест данный гриб, то в лучшем случае произойдет сильное отравление, однако чаще всего потерпевшим грозит летальный исход. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Канаде, США и Великобритании.

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Несколько человек из Кипра удалось спасти. Теперь гриб может попасть в меню европейца, который рискует перепутать его со съедобным белым грибом. В любом случае медики призывают людей с осторожностью выбирать грибы, чтобы не умереть от «даров» леса.

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 Теги: гриб, Европа

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Вчера, 23:32 » Автор: Эдгар Букмирза
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