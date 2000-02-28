Раздел: Медицина
Самый ядовитый в мире гриб появился в Европе
Впервые гриб был обнаружен на территории Канады в 1997 год.
Ученые заявили, что смертельно опасный гриб стал с огромной скоростью распространяться в европейских странах. Американские ученые проинформировали, что человечество может пребывать в опасности из-за самого ядовитого в мире гриба под названием Amanita phalloides, который уже появился в Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Сообщается, что впервые гриб был обнаружен на территории Канады в 1997 году, однако сейчас ядовитые грибы угрожают людям во всем мире. По словам медиков, если человек съест данный гриб, то в лучшем случае произойдет сильное отравление, однако чаще всего потерпевшим грозит летальный исход. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Канаде, США и Великобритании.
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Несколько человек из Кипра удалось спасти. Теперь гриб может попасть в меню европейца, который рискует перепутать его со съедобным белым грибом. В любом случае медики призывают людей с осторожностью выбирать грибы, чтобы не умереть от «даров» леса.
Ученые заявили, что смертельно опасный гриб стал с огромной скоростью распространяться в европейских странах. Американские ученые проинформировали, что человечество может пребывать в опасности из-за самого ядовитого в мире гриба под названием Amanita phalloides, который уже появился в Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Сообщается, что впервые гриб был обнаружен на территории Канады в 1997 году, однако сейчас ядовитые грибы угрожают людям во всем мире. По словам медиков, если человек съест данный гриб, то в лучшем случае произойдет сильное отравление, однако чаще всего потерпевшим грозит летальный исход. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Канаде, США и Великобритании.
Читайте также: Бразильские ученые обнаружили уникальную находку
Несколько человек из Кипра удалось спасти. Теперь гриб может попасть в меню европейца, который рискует перепутать его со съедобным белым грибом. В любом случае медики призывают людей с осторожностью выбирать грибы, чтобы не умереть от «даров» леса.
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