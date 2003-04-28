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Раздел: Медицина  
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Назван напиток, способствующий развитию ожирения

Назван напиток, способствующий развитию ожиренияДиетическая кола увеличивает риск ожирения.

Употребление диетической колы способствует развитию ожирения, так как этот напиток стимулирует аппетит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на doctor.rambler.ru.

К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, опровергнув тем самым утверждение, что употребление диетических напитков помогает скорректировать вес В ходе исследования учёные изучили рацион питания семи тысяч детей, проживающих на территории США. Оказалось, что дети, которым давали диетическую колу, старались восполнить недостаток калорий, употребляя продукты, содержащие большое количество сахара.

В итоге это приводило к тому, что испытуемые в среднем в день получали на 312 килокалорий больше, чем их сверстники, которые пили обычную колу.

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Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше, - говорится в статье Daily Mail.
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 Теги: напиток, ожирения

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Сегодня, 13:27 » Автор: Леся Сайко
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