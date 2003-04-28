Раздел: Медицина
Назван напиток, способствующий развитию ожирения
Диетическая кола увеличивает риск ожирения.
Употребление диетической колы способствует развитию ожирения, так как этот напиток стимулирует аппетит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на doctor.rambler.ru.
К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, опровергнув тем самым утверждение, что употребление диетических напитков помогает скорректировать вес В ходе исследования учёные изучили рацион питания семи тысяч детей, проживающих на территории США. Оказалось, что дети, которым давали диетическую колу, старались восполнить недостаток калорий, употребляя продукты, содержащие большое количество сахара.
В итоге это приводило к тому, что испытуемые в среднем в день получали на 312 килокалорий больше, чем их сверстники, которые пили обычную колу.
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Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше, - говорится в статье Daily Mail.
Употребление диетической колы способствует развитию ожирения, так как этот напиток стимулирует аппетит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на doctor.rambler.ru.
К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, опровергнув тем самым утверждение, что употребление диетических напитков помогает скорректировать вес В ходе исследования учёные изучили рацион питания семи тысяч детей, проживающих на территории США. Оказалось, что дети, которым давали диетическую колу, старались восполнить недостаток калорий, употребляя продукты, содержащие большое количество сахара.
В итоге это приводило к тому, что испытуемые в среднем в день получали на 312 килокалорий больше, чем их сверстники, которые пили обычную колу.
Читайте также: Врач назвал страшные последствия нехватки воды в организме
Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше, - говорится в статье Daily Mail.
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