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СМИ: сын Трампа разводится с женой
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший прожил в браке с моделью Ванессой Хейдон 13 лет.
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта.
По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.
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Напомним, в прошлом году сын Трампа опубликовал в Instagram фото отца в образе супергероя.
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта.
По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.
Читайте также: Федор Бондарчук разводится с женой, - СМИ
Напомним, в прошлом году сын Трампа опубликовал в Instagram фото отца в образе супергероя.
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