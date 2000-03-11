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СМИ: сын Трампа разводится с женой

СМИ: сын Трампа разводится с женойСын американского лидера Дональд Трамп-младший прожил в браке с моделью Ванессой Хейдон 13 лет.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта.

По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.

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Напомним, в прошлом году сын Трампа опубликовал в Instagram фото отца в образе супергероя.
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 Теги: Трамп, сын

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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