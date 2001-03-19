В Финляндии мужчина с ружьем проник в школу

Правоохранители ищут мужчину.



Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, пишет



Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00.



Полиция оцепила школу, однако мужчину до сих пор не нашли.



"У подозреваемого с собой ружье", - сообщил представитель полиции Оулу Арто Аутио.



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Правоохранители приказали ученикам и учителям не покидать классные комнаты, пока продолжается операция. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду. Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00.Полиция оцепила школу, однако мужчину до сих пор не нашли."У подозреваемого с собой ружье", - сообщил представитель полиции Оулу Арто Аутио.Правоохранители приказали ученикам и учителям не покидать классные комнаты, пока продолжается операция.



