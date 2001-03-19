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Раздел: Мир  
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В Финляндии мужчина с ружьем проник в школу

В Финляндии мужчина с ружьем проник в школуПравоохранители ищут мужчину.

Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00.

Полиция оцепила школу, однако мужчину до сих пор не нашли.

"У подозреваемого с собой ружье", - сообщил представитель полиции Оулу Арто Аутио.

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Правоохранители приказали ученикам и учителям не покидать классные комнаты, пока продолжается операция.
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 Теги: Финляндия, школа

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Сегодня, 15:23 » Автор: Татьяна Шедько
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