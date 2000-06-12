Раздел: Мир
В Иране задержали 27 террористов, планировавших масштабные атаки
При задержании было изъято специальное оборудование, оружие и взрывчатка.
Силы безопасности Ирана задержали более 20 террористов, планировавших атаки во время священного для мусульман месяца Рамадан в Тегеране и других крупных городах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.
По данным агентства, силовые службы задержали 27 человек, которые планировали теракты во время Рамадана (с 17 мая по 14 июня) и в день Аль-Кудс 8 июня, посвященного поддержке палестинского народа.
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Силам безопасности удалось конфисковать военное оборудование, которое террористы планировали ввести в страну, включая бомбы, гранаты, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, передает Тасним.
Силы безопасности Ирана задержали более 20 террористов, планировавших атаки во время священного для мусульман месяца Рамадан в Тегеране и других крупных городах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.
По данным агентства, силовые службы задержали 27 человек, которые планировали теракты во время Рамадана (с 17 мая по 14 июня) и в день Аль-Кудс 8 июня, посвященного поддержке палестинского народа.
Читайте также: Турция начала военную операцию в Ираке
Силам безопасности удалось конфисковать военное оборудование, которое террористы планировали ввести в страну, включая бомбы, гранаты, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, передает Тасним.
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