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Раздел: Мир  
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В Иране задержали 27 террористов, планировавших масштабные атаки

В Иране задержали 27 террористов, планировавших масштабные атаки При задержании было изъято специальное оборудование, оружие и взрывчатка.

Силы безопасности Ирана задержали более 20 террористов, планировавших атаки во время священного для мусульман месяца Рамадан в Тегеране и других крупных городах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.

По данным агентства, силовые службы задержали 27 человек, которые планировали теракты во время Рамадана (с 17 мая по 14 июня) и в день Аль-Кудс 8 июня, посвященного поддержке палестинского народа.

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Силам безопасности удалось конфисковать военное оборудование, которое террористы планировали ввести в страну, включая бомбы, гранаты, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, передает Тасним.
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 Теги: Иран, террористы, задержание

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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