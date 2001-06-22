В Японии будут делать алкоголь из деревьев

Японские специалисты Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров рассказали о том, что в скором будущем порадуют алкоголем, сделанным из дерева.



Дело в том, что напитки на основе деревьев имеют вкусовые качества, подобные алкоголю, который выдерживается в древесных бочках. Именно это заставляет специалистов всерьез расценивать конкурентоспособность нового напитка, пишет



Как же он готовится? Древесина измельчается в густую пасту, к ней добавляются дрожжи и ферменты, начинается процесс брожения. Отсутствие нагрева напитка (в отличие от традиционных методов) помогает сохранить специфические вкусовые оттенки каждого дерева.



На настоящий момент ученым удалось создать алкогольные напитки из кедра, березы и вишни. Так, к примеру, 4 кг кедрового дерева позволили получить 3,8 литра напитка с содержанием алкоголя 15%, при этом данный напиток очень похож на любимое японцами сакэ.



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Разработчики ожидают, что в течение ближайших трех лет «древесный» алкоголь уже появится на полках магазинов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Дело в том, что напитки на основе деревьев имеют вкусовые качества, подобные алкоголю, который выдерживается в древесных бочках. Именно это заставляет специалистов всерьез расценивать конкурентоспособность нового напитка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АгроПортал Как же он готовится? Древесина измельчается в густую пасту, к ней добавляются дрожжи и ферменты, начинается процесс брожения. Отсутствие нагрева напитка (в отличие от традиционных методов) помогает сохранить специфические вкусовые оттенки каждого дерева.На настоящий момент ученым удалось создать алкогольные напитки из кедра, березы и вишни. Так, к примеру, 4 кг кедрового дерева позволили получить 3,8 литра напитка с содержанием алкоголя 15%, при этом данный напиток очень похож на любимое японцами сакэ.Разработчики ожидают, что в течение ближайших трех лет «древесный» алкоголь уже появится на полках магазинов.