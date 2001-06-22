» » В Японии будут делать алкоголь из деревьев
Раздел: Мир  
0

В Японии будут делать алкоголь из деревьев

В Японии будут делать алкоголь из деревьевЯпонские специалисты Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров рассказали о том, что в скором будущем порадуют алкоголем, сделанным из дерева.

Дело в том, что напитки на основе деревьев имеют вкусовые качества, подобные алкоголю, который выдерживается в древесных бочках. Именно это заставляет специалистов всерьез расценивать конкурентоспособность нового напитка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АгроПортал.

Как же он готовится? Древесина измельчается в густую пасту, к ней добавляются дрожжи и ферменты, начинается процесс брожения. Отсутствие нагрева напитка (в отличие от традиционных методов) помогает сохранить специфические вкусовые оттенки каждого дерева.

На настоящий момент ученым удалось создать алкогольные напитки из кедра, березы и вишни. Так, к примеру, 4 кг кедрового дерева позволили получить 3,8 литра напитка с содержанием алкоголя 15%, при этом данный напиток очень похож на любимое японцами сакэ.

Читайте также: В Японии будут зарабатывать на женских слезах

Разработчики ожидают, что в течение ближайших трех лет «древесный» алкоголь уже появится на полках магазинов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:27 » Автор: Алена Шимко
     231
     0

Похожие новости по теме

Coca-Cola начала производство первого алкогольного напитка Coca-Cola начала производство первого алкогольного напитка

За всю историю компании это первый напиток с содержанием алкоголя.

Coca-Cola впервые в истории компании выпустила алкогольный напиток Coca-Cola впервые в истории компании выпустила алкогольный напиток

Планов выпускать такие напитки где-то помимо Японии у компании нет.

В Британии начнут выпуск газированного молока В Британии начнут выпуск газированного молока

Необычный напиток должен разнообразить ситуацию на прилавках продуктовых магазинов.

В Японии изобрели оригинальный способ попробовать музыку на вкус В Японии изобрели оригинальный способ попробовать музыку на вкус

В Китае в популярный алкогольный напиток добавляли Виагру В Китае в популярный алкогольный напиток добавляли Виагру

Алкоголь с Виагрой назвали "сохраняющим здоровье".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх