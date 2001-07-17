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Раздел: Мир  
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Президент США подтвердил сохранение антироссийских санкций

Президент США подтвердил сохранение антироссийских санкций Встреча Трампа с Путиным не повлияла на решение по санкциям.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что введенные Соединенными Штатами Америки в отношении России санкции останутся в силе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на allcrimea.

«Да, они (санкции – ред.) остаются в силе, мы их не снимаем», – подчеркнул американский лидер.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп отметил, что его переговоры с Путиным прошли даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО.
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 Теги: Трамп, санкции, США

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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