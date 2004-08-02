Раздел: Мир
Токийский университет обвинили в намеренной дискриминации женщин
По этому делу проведут расследование.
Японские СМИ пишут, что Токийский медуниверситет с 2011 года занижал результаты вступительных экзаменов женщин, чтобы гарантировать, что не более 30% абитуриентов-женщин зачислят на учебу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
Университет заявляет, что проведет расследование обвинений в дискриминации.
Популярная японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что в 2018 году университет принял на обучение только 30 женщин-абитуриентов и 141 мужчину.
По данным источника издания, официальные лица вуза договорились сократить количество женщин-абитуриентов. Администрация университета решила, что выпускники-женщины якобы не будут заниматься медицинской практикой, отдав предпочтение материнству.
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В 2010 году, до начала вмешательства в результаты вступительных экзаменов, количество женщин среди студентов составляло около 40%.
ВВС отмечает, что Токийский медицинский университет уже был под следствием по обвинению в подкупе чиновника Министерства образования. Он якобы помог вузу получить грант в обмен на увеличение баллов вступительного экзамена его сына. Именно во время расследования этого факта была обнаружена гендерная дискриминация.
Японские СМИ пишут, что Токийский медуниверситет с 2011 года занижал результаты вступительных экзаменов женщин, чтобы гарантировать, что не более 30% абитуриентов-женщин зачислят на учебу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
Университет заявляет, что проведет расследование обвинений в дискриминации.
Популярная японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что в 2018 году университет принял на обучение только 30 женщин-абитуриентов и 141 мужчину.
По данным источника издания, официальные лица вуза договорились сократить количество женщин-абитуриентов. Администрация университета решила, что выпускники-женщины якобы не будут заниматься медицинской практикой, отдав предпочтение материнству.
Читайте также: Компании Google предъявили серьезное обвинение
В 2010 году, до начала вмешательства в результаты вступительных экзаменов, количество женщин среди студентов составляло около 40%.
ВВС отмечает, что Токийский медицинский университет уже был под следствием по обвинению в подкупе чиновника Министерства образования. Он якобы помог вузу получить грант в обмен на увеличение баллов вступительного экзамена его сына. Именно во время расследования этого факта была обнаружена гендерная дискриминация.
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