Токийский университет обвинили в намеренной дискриминации женщин

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На месте происшествия прогремело два взрыва.

Согласно принятой реформе, университетам также запрещено брать какую-либо плату за обучение.

В других странах женщина-полицейский - обычное явление.

Студентами в Чили взяты под контроль 24 университета и 35 лицеев. «Революционеры» требуют провести глубокую реформу системы образования. В числе образовательных учреждений, которые контролируются учащимися или объявили забастовку, крупные вузы - столичный Технологический университет, Университет Сантьяго, Университет