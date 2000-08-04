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Раздел: Мир  
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Президент Турции собирается посетить Германию

Президент Турции собирается посетить Германию В рамках визита состоятся переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с визитом в Германию 28-29 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

В рамках визита состоятся переговоры президента Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сейчас стороны находятся «в тесном контакте» с целью согласования программы визита главы турецкого государства.

Ранее стало известно, что Эрдоган может впервые за четыре года посетить Германию.

Как известно, отношения Турции и Германии ухудшились после военного переворота в 2016 году, начатого сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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19 июля этого года на территории Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в 2016 году в связи с попыткой государственного переворота.
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 Теги: Эрдоган, Меркель

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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