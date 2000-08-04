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Раздел: Мир  
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В Испании девять человек погибло от жары

В Испании девять человек погибло от жары В стране наблюдается аномально высокая температура.

Количество погибших от аномальной жары в Испании выросло до девяти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Так, в юго-западном регионе Экстремадура неподалеку от границы с Португалией было найдено тело 66-летнего мужчины, который скончался в воскресенье от теплового удара.

Во вторник от теплового удара скончалась 75-летняя женщина.

Также в Экстремадуре погиб от теплового удара 40-летний пилигрим из Германии. Это же стало причиной смерти 81-летнего мужчины.

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Таким образом, количество жертв аномальной жары в Испании достигло девяти человек. Местами температура в стране достигала 46 градусов.
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 Теги: Испания, жара

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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