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Раздел: Мир  
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В Германии прошла демонстрация против расизма

В Германии прошла демонстрация против расизмаДемонстранты особо выделили необходимость сделать Гамбург безопасной гаванью для мигрантов.

Участники акции призвали немедленно прекратить депортацию мигрантов из ФРГ и сделать Гамбург безопасной гаванью для беженцев. Полиция сообщила о 20 тысячах демонстрантов.В Гамбурге в субботу, 29 сентября, состоялась демонстрация против расизма. По оценке полиции, в мероприятии приняли участие около 20 тысяч человек. При этом организаторы, в числе которых - свыше 450 групп, утверждают о 30 тысячах участников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Собравшиеся с плакатами "Вместе против расизма" и "Солидарность вместо разделения" призывали к немедленному прекращению депортации беженцев из Германии. Мигрантам требуется право на защиту и убежище, считают участники.

Недопустимо считать преступлением деятельность организаций, которые занимаются спасением беженцев в Средиземном море, подчеркивали участники.

Берлин не намерен изменять ряд принципов миграционной политики, заявил ранее в этом же месяце министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Получивший право на проживание в ФРГ после подачи ходатайства о предоставлении убежища мигрант обладает и правом на трудовую деятельность, убежден Зеехофер. В свою очередь, получившие отказ обязаны покинуть страну.

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При этом министр назвал миграцию основой для политических проблем в стране, что вызвало критику социал-демократов. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в интервью телеканалу RTL расценила миграцию как "вызов". По словам канцлера, подобные вызовы несут свои собственные успехи и проблемы.
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 Теги: Германия, расизм

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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