Раздел: Невероятное
В Сети появилось видео с призраком ребенка, снятое камерой наблюдения
Запись опубликовал охранник многоквартирного дома.
Может, именно поэтому некоторые комментаторы посчитали, что речь идет о мистификации. Дескать, данные кадры похожи на картинки из детской книжки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Тем не менее, автор публикации утверждает, что видео с паранормальщиной совершенно подлинно, и призывает специалистов проанализировать его на предмет монтажа. Вот что рассказывает NoTimeAtAll420:
"Если вы просмотрите запись до конца, то увидите, как предполагаемый фантом неожиданно улетает в сторону с огромной скоростью и покидает поле зрения камеры. Я и мои сослуживцы даже не знаем, что и подумать, это просто поразительная вещь! Интересно, что здание, где мы работаем, пока еще новое, однако здесь уже умерли два человека, хотя детей среди них не было. Раньше здесь было почтовое отделение, однако его снесли и построили роскошный многоквартирный дом."
"Мы обеспечиваем безопасность жильцов. Я занимаюсь обходом сооружения в ночное время. Если что-нибудь выходящее за рамки обычного снова случится здесь, я наверняка буду первым, кто станет свидетелем этому. Я, к слову, осмотрел тогда под лестницей помещение, и там было как-то аномально холодно. Очень странно", - добавляет автор видео.
Естественно, многие скептически настроенные пользователи заявили, что это всего лишь насекомое на объективе камеры, принявшее из-за расфокусировки столь необычную форму. Так или иначе, отметим, что это одна из наиболее впечатляющих записей с «привидениями», которые мы публиковали в последнее время.
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Не исключено, что мистическая история получит продолжение, и охранник многоквартирного дома поведает нам новые факты о творящейся в этом здании чертовщине.
Может, именно поэтому некоторые комментаторы посчитали, что речь идет о мистификации. Дескать, данные кадры похожи на картинки из детской книжки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Тем не менее, автор публикации утверждает, что видео с паранормальщиной совершенно подлинно, и призывает специалистов проанализировать его на предмет монтажа. Вот что рассказывает NoTimeAtAll420:
"Если вы просмотрите запись до конца, то увидите, как предполагаемый фантом неожиданно улетает в сторону с огромной скоростью и покидает поле зрения камеры. Я и мои сослуживцы даже не знаем, что и подумать, это просто поразительная вещь! Интересно, что здание, где мы работаем, пока еще новое, однако здесь уже умерли два человека, хотя детей среди них не было. Раньше здесь было почтовое отделение, однако его снесли и построили роскошный многоквартирный дом."
"Мы обеспечиваем безопасность жильцов. Я занимаюсь обходом сооружения в ночное время. Если что-нибудь выходящее за рамки обычного снова случится здесь, я наверняка буду первым, кто станет свидетелем этому. Я, к слову, осмотрел тогда под лестницей помещение, и там было как-то аномально холодно. Очень странно", - добавляет автор видео.
Естественно, многие скептически настроенные пользователи заявили, что это всего лишь насекомое на объективе камеры, принявшее из-за расфокусировки столь необычную форму. Так или иначе, отметим, что это одна из наиболее впечатляющих записей с «привидениями», которые мы публиковали в последнее время.
Читайте также: Американские чиновники начали массово перебираться в бункеры
Не исключено, что мистическая история получит продолжение, и охранник многоквартирного дома поведает нам новые факты о творящейся в этом здании чертовщине.
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