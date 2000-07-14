В Китае показали один из самых необычных пляжей мира

Из-за водорослей каждый год пляж получает красный окрас.



В Китае есть удивительное место в провинции Ляонин, приблизительно в 30 километрах от города Паньцзинь - природный заповедник Шуантай-Хэкоу, где берега реки Ляохэ ежегодно дарят тысячам туристов сюрреалистическое зрелище в виде ярко красного пляжа - Panjin Red Beach, сообщает



С первого взгляда это место кажется фантастическим, поскольку переносит вас как бы на другую планету, где преобладает вот такой алый цвет – яркий, завораживающий и даже пугающий. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет: в такой цвет берега реки Ляохэ окашиваются благодаря обилию здесь водорослей Sueda.



Заполнив огромные площади эти водные растения превратили местные пляжи в «картины ужаса». Названий этому природному явления человек придумал немало, что и не удивительно, поскольку посмотреть на данный природный сюрреализм ежегодно приезжают десятки тысяч туристов со всего света.



Кстати, водоросли Sueda не всегда краснеют при виде человека, пляжи здесь с весны и до конца лета имеют вполне земной ярко-зеленый окрас. Но вот ближе к осени они вдруг становятся алыми, демонстрируя невероятный эффект неземной красоты - «инопланетного ландшафта и романтики» на территории почти 600 тысяч гектаров, эдакого пушистого ковра в бархатно-багровых тонах.



Не смотря на то, что Panjin Red Beach называется пляжем, поваляться на нем вам вряд ли удастся, зато все желающие полюбоваться этой пронзительной красотой могут прогуляться здесь по специальным деревянным мостикам или окинуть взглядом безбрежность алого «цветения» с одной из многих смотровых площадок.



Говорят, что ни одна фотография, ни один видеосюжет об этом земном чуде не сравнится с впечатлением, который получает человек от соприкосновения с Красным пляже Китая воочию. Вот почему сюда в Поднебесную устремляется так много туристов, в основном тех, кто наслышан об этой неземной сказке от своих родных и близких.



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Но немало здесь и «возвращенцев» - Panjin Red Beach не просто завораживает своей красотой, он еще и оставляет в душе то ли метку, то ли зацепку, то ли вообще какой-то потайной ключик к сердцу, которые заставляют человека возвращаться сюда вновь и вновь. Может, это в самом деле что-то неземное?..







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Китае есть удивительное место в провинции Ляонин, приблизительно в 30 километрах от города Паньцзинь - природный заповедник Шуантай-Хэкоу, где берега реки Ляохэ ежегодно дарят тысячам туристов сюрреалистическое зрелище в виде ярко красного пляжа - Panjin Red Beach, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter С первого взгляда это место кажется фантастическим, поскольку переносит вас как бы на другую планету, где преобладает вот такой алый цвет – яркий, завораживающий и даже пугающий. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет: в такой цвет берега реки Ляохэ окашиваются благодаря обилию здесь водорослей Sueda.Заполнив огромные площади эти водные растения превратили местные пляжи в «картины ужаса». Названий этому природному явления человек придумал немало, что и не удивительно, поскольку посмотреть на данный природный сюрреализм ежегодно приезжают десятки тысяч туристов со всего света.Кстати, водоросли Sueda не всегда краснеют при виде человека, пляжи здесь с весны и до конца лета имеют вполне земной ярко-зеленый окрас. Но вот ближе к осени они вдруг становятся алыми, демонстрируя невероятный эффект неземной красоты - «инопланетного ландшафта и романтики» на территории почти 600 тысяч гектаров, эдакого пушистого ковра в бархатно-багровых тонах.Не смотря на то, что Panjin Red Beach называется пляжем, поваляться на нем вам вряд ли удастся, зато все желающие полюбоваться этой пронзительной красотой могут прогуляться здесь по специальным деревянным мостикам или окинуть взглядом безбрежность алого «цветения» с одной из многих смотровых площадок.Говорят, что ни одна фотография, ни один видеосюжет об этом земном чуде не сравнится с впечатлением, который получает человек от соприкосновения с Красным пляже Китая воочию. Вот почему сюда в Поднебесную устремляется так много туристов, в основном тех, кто наслышан об этой неземной сказке от своих родных и близких.Но немало здесь и «возвращенцев» - Panjin Red Beach не просто завораживает своей красотой, он еще и оставляет в душе то ли метку, то ли зацепку, то ли вообще какой-то потайной ключик к сердцу, которые заставляют человека возвращаться сюда вновь и вновь. Может, это в самом деле что-то неземное?..



