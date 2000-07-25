Раздел: Невероятное
Объяснено появление объекта у галактики Андромеды
Галактика Андромеды (M31) является спиральной галактикой.
Ученые Мичиганского университета (США) выяснили, что галактика Андромеды около двух миллиардов лет назад разорвала и поглотила другую крупную галактику. В результате появилась карликовая галактика-спутник, которая напоминала эллиптическую, но содержала молодые звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
До сих пор ее происхождение было неясным, поскольку эллиптические галактики состоят преимущественно из старых звезд. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Галактика Андромеды (M31) является спиральной галактикой, напоминающей по форме Млечный путь, и удалена от Земли на расстояние 2,5 миллиона световых лет. Одним из компонентов ее структуры является звездное гало — невидимая часть, состоящая из разреженного горячего газа и звезд. Гало простирается далеко за пределы видимого диска галактики и, как считается, содержит остатки более мелких галактик, слившихся с основной.
Рядом по соседству с М31 находятся галактики-спутники — карликовые М32 и М110. Гравитационные силы обуславливают взаимодействие между галактикой Андромеды и спутниками, в частности, способствуют формированию приливных струй из звезд, медленно падающих на крупный диск. Сама М32 обладала признаками эллиптической галактики, однако точные обстоятельства ее появления не были известны.
Читайте также: Разгадки космоса: ученые сделали громкое предположение о возрасте Туманности Андромеды
Сходство между популяциями звезд в приливных структурах гало, а также другие особенности указывали астрономам на то, что в прошлом галактика Андромеды пережила крупное столкновение. Результаты моделирования показали, что М31 поглотила галактику M32p, масса которой приблизительно была равна 2,5 на 10 в 10-ой степени солнечных масс. M32p была третьей крупной галактикой в Местной группе, в которую также входит Млечный Путь. По мнению астрономов, М32, состоящая из относительно молодых звезд, является бывшим «ядром» M32p.
Ученые Мичиганского университета (США) выяснили, что галактика Андромеды около двух миллиардов лет назад разорвала и поглотила другую крупную галактику. В результате появилась карликовая галактика-спутник, которая напоминала эллиптическую, но содержала молодые звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
До сих пор ее происхождение было неясным, поскольку эллиптические галактики состоят преимущественно из старых звезд. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Галактика Андромеды (M31) является спиральной галактикой, напоминающей по форме Млечный путь, и удалена от Земли на расстояние 2,5 миллиона световых лет. Одним из компонентов ее структуры является звездное гало — невидимая часть, состоящая из разреженного горячего газа и звезд. Гало простирается далеко за пределы видимого диска галактики и, как считается, содержит остатки более мелких галактик, слившихся с основной.
Рядом по соседству с М31 находятся галактики-спутники — карликовые М32 и М110. Гравитационные силы обуславливают взаимодействие между галактикой Андромеды и спутниками, в частности, способствуют формированию приливных струй из звезд, медленно падающих на крупный диск. Сама М32 обладала признаками эллиптической галактики, однако точные обстоятельства ее появления не были известны.
Читайте также: Разгадки космоса: ученые сделали громкое предположение о возрасте Туманности Андромеды
Сходство между популяциями звезд в приливных структурах гало, а также другие особенности указывали астрономам на то, что в прошлом галактика Андромеды пережила крупное столкновение. Результаты моделирования показали, что М31 поглотила галактику M32p, масса которой приблизительно была равна 2,5 на 10 в 10-ой степени солнечных масс. M32p была третьей крупной галактикой в Местной группе, в которую также входит Млечный Путь. По мнению астрономов, М32, состоящая из относительно молодых звезд, является бывшим «ядром» M32p.
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