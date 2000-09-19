Раздел: Невероятное
Ученые рассказали о местоположении Нибиру
Возможно, человечество пока не готово столкнуться с Нибиру.
Загадочная Нибиру официально пока не обнаружена, но предположения о существовании этой таинственной планеты могут оказаться реальностью. Искать Нибиру ученые советуют на задворках Солнечной системы, поблизости от Плутона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.
Как рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок, на существование планеты Нибиру указывают математические расчеты. «Ее (Нибиру) вычислили математическим путем, то есть гипотетически она вроде бы существует, но физически ее еще не обнаружили, и ни один астроном ее пока не видел», - объяснила Виттрок.
Астропсихолог считает, что наша цивилизация пока просто не достигла уровня, при котором возможно обнаружить новые небесные тела поблизости от Земли. Логика подсказывает, что поиски Нибиру стоит начинать в малоизученных частях Солнечной системы, поблизости от Плутона.
Читайте также: Ученые проанализируют древние рукописи для разгадки тайны планеты Нибиру
«НАСА предполагает, что эта планета вполне может находиться в поясе Койпера - это несколько маленьких планет на задворках Солнечной системы, рядом с Плутоном. У многих из них необычные - вытянутые - орбиты, можно предположить, что за ними стоит большая планета, которая их изменила. Возможно, именно там и находится Нибиру», - полагает Виттрок.
Планете Нибиру приписывают грозные природные явления. С появлением в небе до сих пор неизвестной планеты связывают будущий конец света.
Загадочная Нибиру официально пока не обнаружена, но предположения о существовании этой таинственной планеты могут оказаться реальностью. Искать Нибиру ученые советуют на задворках Солнечной системы, поблизости от Плутона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.
Как рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок, на существование планеты Нибиру указывают математические расчеты. «Ее (Нибиру) вычислили математическим путем, то есть гипотетически она вроде бы существует, но физически ее еще не обнаружили, и ни один астроном ее пока не видел», - объяснила Виттрок.
Астропсихолог считает, что наша цивилизация пока просто не достигла уровня, при котором возможно обнаружить новые небесные тела поблизости от Земли. Логика подсказывает, что поиски Нибиру стоит начинать в малоизученных частях Солнечной системы, поблизости от Плутона.
Читайте также: Ученые проанализируют древние рукописи для разгадки тайны планеты Нибиру
«НАСА предполагает, что эта планета вполне может находиться в поясе Койпера - это несколько маленьких планет на задворках Солнечной системы, рядом с Плутоном. У многих из них необычные - вытянутые - орбиты, можно предположить, что за ними стоит большая планета, которая их изменила. Возможно, именно там и находится Нибиру», - полагает Виттрок.
Планете Нибиру приписывают грозные природные явления. С появлением в небе до сих пор неизвестной планеты связывают будущий конец света.
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