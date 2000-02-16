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Психолог рассказал, как глобальное потепление изменит людей
Изменения климата могут спровоцировать вспышки насилия и крупные конфликты.
Вот и психологи заговорили об ужасающих последствиях глобального потепления. Некоторое исследование показало, что негативные изменения приведут к враждебности и насилию среди населения. Данная связь оказалась особенно существенной при повышении температуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Людям придётся переживать губительные катаклизмы, снижение урожайности и общую экономическую нестабильность. Комплекс этих факторов приведет к борьбе за дефицитные ресурсы.
Проблема также в том, что глобальное изменение климата будет протекать долго. Не исключено, что в бедности будут расти целые поколения, они не смогут полноценно питаться. К этому стоит приплюсовать наводнения и засухи.
Имеются катастрофы, которые вынуждают людей переезжать вообще в другую страну. Экологические мигранты иногда вступают в конфликт с местным населением, что в итоге порождает политические волнения, погромы и войны. Айова Крейг Андерсон, американский профессор, призывают с пониманием относиться к беженцам.
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Эксперт отмечает, что на сегодняшний день нет точной оценки степени серьезности каждой перечисленной угрозы, поэтому, может быть, человечество не так остро переживет глобальное потепление.
Вот и психологи заговорили об ужасающих последствиях глобального потепления. Некоторое исследование показало, что негативные изменения приведут к враждебности и насилию среди населения. Данная связь оказалась особенно существенной при повышении температуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Людям придётся переживать губительные катаклизмы, снижение урожайности и общую экономическую нестабильность. Комплекс этих факторов приведет к борьбе за дефицитные ресурсы.
Проблема также в том, что глобальное изменение климата будет протекать долго. Не исключено, что в бедности будут расти целые поколения, они не смогут полноценно питаться. К этому стоит приплюсовать наводнения и засухи.
Имеются катастрофы, которые вынуждают людей переезжать вообще в другую страну. Экологические мигранты иногда вступают в конфликт с местным населением, что в итоге порождает политические волнения, погромы и войны. Айова Крейг Андерсон, американский профессор, призывают с пониманием относиться к беженцам.
Читайте также: Поверхность Марса будет изучать беспилотник
Эксперт отмечает, что на сегодняшний день нет точной оценки степени серьезности каждой перечисленной угрозы, поэтому, может быть, человечество не так остро переживет глобальное потепление.
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