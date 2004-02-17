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Найдены останки динозавра с сердцем в хвосте

Найдены останки динозавра с сердцем в хвосте Необычная находка удивила ученых.

Археологи, проводившие раскопки в Танзании, обнаружили удивительные останки ранее неизвестного вида титанозавра. Как отмечают ученые, копчик древнего животного в форме сердца, функция которого палеонтологам не до конца понятна. Отложения, в которых были найдены кости, датированы возрастом 100-110 млн лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Имя этого нового титанозавра – Mnyamawamtuka moyowamkia, что в переводе означает "животное Мтуки с сердцеобразным хвостом" на языке суахили.

Мтука – это высохшее русло реки у обрыва вдоль Восточноафриканской рифтовой системы на юго-западе Танзании, где были найдены окаменелые кости возрастом 100 миллионов лет.

Кости Mnyamawamtuka была обнаружена в 2004 году, и палеонтологам потребовалось четыре года, чтобы завершить необходимые земляные работы. Затем началась реконструкция скелета животного. Восстановленные части тела включали в себя позвоночник, плечо и лапы, а также части шеи, бедра, хвоста. К сожалению, пока не найден череп титанозавра.

"Обнаружение, раскопки, изучение и публикация данных о новом динозавре, является довольно длительным процессом и требует много человеко-часов на разных этапах. Скелет с множеством костей требует большого терпения.
Например, нужно удалить все оставшиеся камни и исправить любое повреждение – и впоследствии изучить, что это за животное и как оно относится к другим динозаврам", – сказал Эрик Горсак из Университета Среднего Запада.

Отличительные черты Mnyamawamtuka включают в себя небольшую грудинную пластинку и любопытное смешение черт, наблюдаемых как у более ранних, так и у более поздних видов титанозавров. Также у этого огромного динозавра был копчик в форме сердца, состоящий из двух хвостовых позвонков с заметными расширениями в центре.

Найдены останки динозавра с сердцем в хвосте


"Мы не совсем уверены в их функциональной значимости. Это может быть что-то, связанное со стабильностью между костями хвоста или какой-то связкой для спинного мозга", – говорит ученый.

Другие близкородственные титанозавры, в том числе малазавры из близлежащего Малави, также имели похожий копчик, но форма кости была не такой выраженной.

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Это открытие важно тем, что поможет понять ученым, как эти впечатляющие животные эволюционировали в ответ на постоянно меняющиеся условия окружающей среды – и почему размер в их случае, по-видимому, действительно имел значение.

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 Теги: динозавр, сердце, хвост

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