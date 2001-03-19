Раздел: Общество
Под Киевом зафиксировали вспышку кори и ветрянки среди военных
Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.
В Ирпенскую центральную городскую больницу обратилось шесть военных с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской областной администрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В медицинское учреждения КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении
Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.
В связи с этим взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки детей, котоые могли контактировать с больными, переданы в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.
Читайте также: В Украине зафиксировали новую вспышку кори
Напомним, в Минздраве заявили, что с середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается.
В Ирпенскую центральную городскую больницу обратилось шесть военных с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской областной администрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В медицинское учреждения КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении
Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.
В связи с этим взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки детей, котоые могли контактировать с больными, переданы в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.
Читайте также: В Украине зафиксировали новую вспышку кори
Напомним, в Минздраве заявили, что с середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается.
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