» » Под Киевом зафиксировали вспышку кори и ветрянки среди военных
Раздел: Общество  
0

Под Киевом зафиксировали вспышку кори и ветрянки среди военных

Под Киевом зафиксировали вспышку кори и ветрянки среди военныхСейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

В Ирпенскую центральную городскую больницу обратилось шесть военных с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской областной администрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В медицинское учреждения КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

В связи с этим взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки детей, котоые могли контактировать с больными, переданы в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

Читайте также: В Украине зафиксировали новую вспышку кори

Напомним, в Минздраве заявили, что с середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: корь, ветрянка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:32 » Автор: Татьяна Ларина
     32
     0

Похожие новости по теме

В Донецкой области зафиксировали вспышку кори В Донецкой области зафиксировали вспышку кори

Детям делают прививки бесплатно.

В Украине зафиксировали новую вспышку кори В Украине зафиксировали новую вспышку кори

Вспышка кори наблюдается еще в одной области

В Украине набирает обороты вспышка опасного вируса В Украине набирает обороты вспышка опасного вируса

Еще в одном городе зафиксировали вспышку кори.

На Прикарпатье зафиксирована новая вспышка кори На Прикарпатье зафиксирована новая вспышка кори

В школе заболело корью 10 детей.

На Прикарпатье вспышка кори: заболело 12 школьников На Прикарпатье вспышка кори: заболело 12 школьников

Все дети из одной школы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх