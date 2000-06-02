Раздел: Общество
В Сети показали новые фото окрестностей Донецкого аэропорта
Это место полностью разрушено.
В сети показали свежие фотографии окрестностей разрушенного Донецкого аэропорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Фото было опубликовано в социальной сети Twitter.
На фото заметно печальное состояние зданий Донецкого аэропорта, которые пережили масштабные бои 2014 года.
Сегодня в окрестностях ДАП сохраняется относительно мирная ситуация. При этом дорога и разрушенные здания постепенно зарастают травой и деревьями. По фотография довольно сложно узнать некогда оживленный аэропорт.
Читайте также: Опубликованы новые фото разрушенного Донецкого аэропорта
Напомним, что 27 мая исполнилась четвертая годовщина первой победы ВСУ на Донбассе над боевиками, которая была добыта в Донецком аэропорту.
В сети показали свежие фотографии окрестностей разрушенного Донецкого аэропорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Фото было опубликовано в социальной сети Twitter.
На фото заметно печальное состояние зданий Донецкого аэропорта, которые пережили масштабные бои 2014 года.
Сегодня в окрестностях ДАП сохраняется относительно мирная ситуация. При этом дорога и разрушенные здания постепенно зарастают травой и деревьями. По фотография довольно сложно узнать некогда оживленный аэропорт.
Читайте также: Опубликованы новые фото разрушенного Донецкого аэропорта
Напомним, что 27 мая исполнилась четвертая годовщина первой победы ВСУ на Донбассе над боевиками, которая была добыта в Донецком аэропорту.
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