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Раздел: Общество  
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В Сети показали новые фото окрестностей Донецкого аэропорта

В Сети показали новые фото окрестностей Донецкого аэропортаЭто место полностью разрушено.

В сети показали свежие фотографии окрестностей разрушенного Донецкого аэропорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Фото было опубликовано в социальной сети Twitter.

На фото заметно печальное состояние зданий Донецкого аэропорта, которые пережили масштабные бои 2014 года.

Сегодня в окрестностях ДАП сохраняется относительно мирная ситуация. При этом дорога и разрушенные здания постепенно зарастают травой и деревьями. По фотография довольно сложно узнать некогда оживленный аэропорт.

В Сети показали новые фото окрестностей Донецкого аэропорта
В Сети показали новые фото окрестностей Донецкого аэропорта
В Сети показали новые фото окрестностей Донецкого аэропорта


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Напомним, что 27 мая исполнилась четвертая годовщина первой победы ВСУ на Донбассе над боевиками, которая была добыта в Донецком аэропорту.
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 Теги: аэропорт, Донецк

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Сегодня, 16:59 » Автор: Анна Мартынова
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