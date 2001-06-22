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Раздел: Общество  
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Жителей Оболони возмутила ржавая вода из кранов

Жителей Оболони возмутила ржавая вода из крановЧиновников просят обратить внимание на проблему.

Жители дома на ул. Героев Сталинграда, 42 на столичной Оболони жалуются, что из крана течет вода с ржавчиной. Кроме того, она неприятно пахнет и ее невозможно употреблять, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

Депутат Киевсовета Ирина Никорак (фракция “Солидарность”) обратила внимание замглавы КГГА Петра Пантелеева и гендиректора ПАО “АК “Киевводоканал” Дмитрия Новицкого на грязную воду в домах оболонцев.

К депутату обратилась жительница Оболони, которая рассказала, что в квартирах 8-го подъезда дома 42 по ул. Героев Сталинграда из кранов течет вода ржавого цвета и с неприятным запахом. Местные жители жалуются, что ее невозможно употреблять и возмущаются, что, между тем, исправно платят деньги за услуги холодного водоснабжения.

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Ирина Никорак попросила чиновников проверить качество воды в указанном доме и в случае несоответствия ее нормам потребления, принять все меры для обеспечения жильцов безопасной питьевой водой.
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 Теги: вода, Оболонь

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Сегодня, 17:56 » Автор: Анна Мартынова
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