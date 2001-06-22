Раздел: Общество
Жителей Оболони возмутила ржавая вода из кранов
Чиновников просят обратить внимание на проблему.
Жители дома на ул. Героев Сталинграда, 42 на столичной Оболони жалуются, что из крана течет вода с ржавчиной. Кроме того, она неприятно пахнет и ее невозможно употреблять, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Депутат Киевсовета Ирина Никорак (фракция “Солидарность”) обратила внимание замглавы КГГА Петра Пантелеева и гендиректора ПАО “АК “Киевводоканал” Дмитрия Новицкого на грязную воду в домах оболонцев.
К депутату обратилась жительница Оболони, которая рассказала, что в квартирах 8-го подъезда дома 42 по ул. Героев Сталинграда из кранов течет вода ржавого цвета и с неприятным запахом. Местные жители жалуются, что ее невозможно употреблять и возмущаются, что, между тем, исправно платят деньги за услуги холодного водоснабжения.
Читайте также: В канадском городе из кранов полилась розовая вода. Видео
Ирина Никорак попросила чиновников проверить качество воды в указанном доме и в случае несоответствия ее нормам потребления, принять все меры для обеспечения жильцов безопасной питьевой водой.
Жители дома на ул. Героев Сталинграда, 42 на столичной Оболони жалуются, что из крана течет вода с ржавчиной. Кроме того, она неприятно пахнет и ее невозможно употреблять, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Депутат Киевсовета Ирина Никорак (фракция “Солидарность”) обратила внимание замглавы КГГА Петра Пантелеева и гендиректора ПАО “АК “Киевводоканал” Дмитрия Новицкого на грязную воду в домах оболонцев.
К депутату обратилась жительница Оболони, которая рассказала, что в квартирах 8-го подъезда дома 42 по ул. Героев Сталинграда из кранов течет вода ржавого цвета и с неприятным запахом. Местные жители жалуются, что ее невозможно употреблять и возмущаются, что, между тем, исправно платят деньги за услуги холодного водоснабжения.
Читайте также: В канадском городе из кранов полилась розовая вода. Видео
Ирина Никорак попросила чиновников проверить качество воды в указанном доме и в случае несоответствия ее нормам потребления, принять все меры для обеспечения жильцов безопасной питьевой водой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
317
0
Также советуем посмотреть
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
Оставьте свой комментарий