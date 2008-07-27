Раздел: Общество
Легендарный голливудский актер приедет в Киев
В украинскую столицу прилетит Арнольд Шварценеггер.
Украинский политик, Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве стоит ждать знаменитого американского актера и политика Арнольда Шварценеггера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Виталий Кличко в студии программы «Сніданок з 1+1» признался, что экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер прибудет в украинскую столицу в течении следующих двух месяцев.
Так, Кличко рассказал, что лично разговаривал со знаменитостью по Skype и пригласил его в гости. Мэр Киева надеется, что Шварценеггер сможет дать ему полезные советы.
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«Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира», — заявил Кличко.
Украинский политик, Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве стоит ждать знаменитого американского актера и политика Арнольда Шварценеггера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Виталий Кличко в студии программы «Сніданок з 1+1» признался, что экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер прибудет в украинскую столицу в течении следующих двух месяцев.
Так, Кличко рассказал, что лично разговаривал со знаменитостью по Skype и пригласил его в гости. Мэр Киева надеется, что Шварценеггер сможет дать ему полезные советы.
Читайте также: Украинцев предупредили о грозовых дождях
«Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира», — заявил Кличко.
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