Раздел: Общество
Ректор киевского вуза рассказал о рейдерском захвате корпуса
Неизвестные ворвались в здание первого корпуса.
Группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус Открытого международного университета развития человека "Украина" (Университет "Украина") в Киеве.
Об этом сообщил ректор учебного заведения Петр Таланчук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Приезжают 50 орлов в балаклавах, заблокировали все, людям руки выкручивают, выгоняют из кабинетов", - рассказал он в эфире украинского телеканала NewsOne. Ректор назвал случившееся еще одним свидетельством "беззакония в государстве", подчеркнув, что прибывшие полицейские безучастно наблюдали за происходящим. По данным сотрудников университета, неизвестные ворвались в здание первого корпуса и в настоящий момент удерживают его.
Таланчук связал происшествие с решением суда об отчуждении данной недвижимости, которое в настоящее время оспаривается. Он пояснил, что университет брал кредит в банке "Хрещатик", но организацию ликвидировали, а "в этом процессе фирмы, занимающиеся недобрыми делами, выиграли суд о том, что первый корпус учебного заведения принадлежит им". Однако руководство университета, по словам Таланчука, не согласилось с данным решением из-за целого ряда очень грубых нарушений.
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В свою очередь, в комментарии сайту "Сегодня" пресс-секреталь Нацполиии Киева Оксана Блищик сообщила, что причиной конфликта, который произошел во вторник вечером, 7 августа, в Киеве в Университете "Украина", по предварительным данным, стали цивильно-правовые отношения. Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и орендодателем.
Группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус Открытого международного университета развития человека "Украина" (Университет "Украина") в Киеве.
Об этом сообщил ректор учебного заведения Петр Таланчук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Приезжают 50 орлов в балаклавах, заблокировали все, людям руки выкручивают, выгоняют из кабинетов", - рассказал он в эфире украинского телеканала NewsOne. Ректор назвал случившееся еще одним свидетельством "беззакония в государстве", подчеркнув, что прибывшие полицейские безучастно наблюдали за происходящим. По данным сотрудников университета, неизвестные ворвались в здание первого корпуса и в настоящий момент удерживают его.
Таланчук связал происшествие с решением суда об отчуждении данной недвижимости, которое в настоящее время оспаривается. Он пояснил, что университет брал кредит в банке "Хрещатик", но организацию ликвидировали, а "в этом процессе фирмы, занимающиеся недобрыми делами, выиграли суд о том, что первый корпус учебного заведения принадлежит им". Однако руководство университета, по словам Таланчука, не согласилось с данным решением из-за целого ряда очень грубых нарушений.
Читайте также: На многомиллионной взятке "погорел" ректор киевского вуза
В свою очередь, в комментарии сайту "Сегодня" пресс-секреталь Нацполиии Киева Оксана Блищик сообщила, что причиной конфликта, который произошел во вторник вечером, 7 августа, в Киеве в Университете "Украина", по предварительным данным, стали цивильно-правовые отношения. Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и орендодателем.
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