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Раздел: Политика  
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Порошенко подвел итоги визита в Давос

Порошенко подвел итоги визита в ДавосПрезидент Петр Порошенко назвал "очень конструктивными" переговоры с представителями международных финансовых организаций в Давосе.

"Прошли чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивными", - рассказал глава государства во время брифинга по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

По словам Порошенко, во время переговоров были сформированы позиции относительно приезда экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. Президент отметил, что это задача для украинского правительства и парламента. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - считает Петр Порошенко.

Президент имел в Давосе ряд встреч с представителями международных финансовых организаций, в частности с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

"Были детальные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - отметил Порошенко.

Говоря о других итогах своего участия в форуме в Давосе, президент сообщил о большом количестве вопросов о встрече от ведущих иностранных инвесторов. "Меня очень радует тот факт, что это дает дополнительную аргументацию, что мы должны решительно продвигаться вперед и по налоговой реформе, и по принятию решения по земельному кадастру", - сказал Порошенко. Президент провел встречи с рядом ведущих инвесторов, которые собираются приходить в Украину – в портовую и дорожную инфраструктуру, пищевую и перерабатывающую отрасль, энергоэффективность и тому подобное.

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Как сообщалось, Порошенко в Давосе подтвердил согласие на требование МВФ увеличить цены на газ.
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 Теги: Порошенко, Давос

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Сегодня, 10:07 » Автор: Татьяна Ларина
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