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Раздел: Политика  
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В Раде считают работу Супрун неудовлетворительной

В Раде считают работу Супрун неудовлетворительнойПрофильный комитет Рады рекомендовал уволить Супрун.

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

За рекомендацию принять проект постановления № 5642 "О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности" проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LB.ua.

Автор проекта постановления, член комитета и нардеп "Оппоблока" Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Глава Комитета Ольга Богомолец в комментарии LB.ua отметила, что "теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун".

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Напомним, Кабинет министров назначил Супрун исполняющей обязанности главы Минздрава с 1 августа 2017 года. Супрун пришла в Минздрав на должность замминистра за несколько дней до этого.
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 Теги: Супрун, увольнение

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Сегодня, 17:23 » Автор: Богдан Процив
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