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Раздел: Политика  
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Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенныхПрезидент попросил МИД содействовать работе Денисовой на территории РФ.

Президент Украины Петр Порошенко встретился в субботу, 9 июня, с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе. Об этом информирует сайт Главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Для этого Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать омбудсмену в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.

Порошенко также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.

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Напомним, сегодня Порошенко и Путин провели телефонный разговор, в котором обсуждался вопрос политзаключенных.
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 Теги: Порошенко, политзаключенные

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Сегодня, 17:29 » Автор: Богдан Процив
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