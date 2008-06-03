Раздел: Политика
Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных
Президент попросил МИД содействовать работе Денисовой на территории РФ.
Президент Украины Петр Порошенко встретился в субботу, 9 июня, с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе. Об этом информирует сайт Главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Для этого Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать омбудсмену в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.
Порошенко также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.
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Напомним, сегодня Порошенко и Путин провели телефонный разговор, в котором обсуждался вопрос политзаключенных.
Президент Украины Петр Порошенко встретился в субботу, 9 июня, с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе. Об этом информирует сайт Главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Для этого Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать омбудсмену в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.
Порошенко также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.
Читайте также: Еще один украинский политзаключенный в РФ объявил голодовку
Напомним, сегодня Порошенко и Путин провели телефонный разговор, в котором обсуждался вопрос политзаключенных.
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