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Раздел: Политика  
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Олега Сенцова необходимо освободить, - Туск

Олега Сенцова необходимо освободить, - ТускЕС призвал Россию освободить украинского политзаключенного.

Председатель Совета ЕС Дональд Туск призвал Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

С таким призывом Туск выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Мы призываем освободить Олега Сенцова и всех украинских пленников", - цитирует Туска пресс-служба президента Украины.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в оккупированном Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

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Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
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 Теги: Сенцов, ЕС, Туск

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Сегодня, 18:17 » Автор: Богдан Процив
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