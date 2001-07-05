Раздел: Политика
Олега Сенцова необходимо освободить, - Туск
ЕС призвал Россию освободить украинского политзаключенного.
Председатель Совета ЕС Дональд Туск призвал Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.
С таким призывом Туск выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Мы призываем освободить Олега Сенцова и всех украинских пленников", - цитирует Туска пресс-служба президента Украины.
Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в оккупированном Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
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Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
Председатель Совета ЕС Дональд Туск призвал Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.
С таким призывом Туск выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Мы призываем освободить Олега Сенцова и всех украинских пленников", - цитирует Туска пресс-служба президента Украины.
Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в оккупированном Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Читайте также: В Брюсселе стартует 20-й саммит Украина-ЕС
Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
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