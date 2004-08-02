Раздел: Политика
Тимошенко обратилась к Президенту, силовым структурам и СНБО
"Речь идет о прямой угрозе национальной безопасности".
Народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к Президенту, силовым структурам и СНБО с требованием "немедленно отреагировать и принять меры для борьбы с политическим терроризмом, который происходит в Украине". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
По ее словам, "жертвой политического терроризма" стал общественный активист, волонтер, председатель фракции «Батькивщина» в Каменском горсовете на Днепропетровщине Виталий Чернявский.
«Его автомобиль взорвали. Сейчас наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии», - сообщила политик.
Кроме того, отметила Тимошенко, в Одесской области грузовик целенаправленно протаранил авто лидера местного Руха Михаила Кузаконя. Он и журналист Григорий Козьма каким чудом остались живы, добавила она.
«И в этот же день прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета ... Просто нет слов. А что же это было? Развлечения? Вместо того, чтобы расследовать преступления против собственных граждан и обеспечивать безопасность в стране, власть и правоохранительные структуры пространно комментируют, кому это могло быть выгодно и кто их хочет таким образом дискредитировать. Здесь страдают и гибнут невинные люди, а они о собственной репутации», - возмутилась руководитель фракции.
По словам Тимошенко, «президент окончательно отказался от критериев профессионализма в силовой кадровой политике и перешел на критерии личной преданности».
«По крайней мере об этом свидетельствуют последние кадровые назначения», - сказала Тимошенко.
Следствием такой кадровой политики является то, что страна становится неуправляемой, заметила лидер партии.
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«Речь уже идет не об отдельных «инцидентах», а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО относительно последних событий. Достаточно защищать собственные должности! Защищайте людей и страну», - призвала Тимошенко.
Народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к Президенту, силовым структурам и СНБО с требованием "немедленно отреагировать и принять меры для борьбы с политическим терроризмом, который происходит в Украине". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
По ее словам, "жертвой политического терроризма" стал общественный активист, волонтер, председатель фракции «Батькивщина» в Каменском горсовете на Днепропетровщине Виталий Чернявский.
«Его автомобиль взорвали. Сейчас наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии», - сообщила политик.
Кроме того, отметила Тимошенко, в Одесской области грузовик целенаправленно протаранил авто лидера местного Руха Михаила Кузаконя. Он и журналист Григорий Козьма каким чудом остались живы, добавила она.
«И в этот же день прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета ... Просто нет слов. А что же это было? Развлечения? Вместо того, чтобы расследовать преступления против собственных граждан и обеспечивать безопасность в стране, власть и правоохранительные структуры пространно комментируют, кому это могло быть выгодно и кто их хочет таким образом дискредитировать. Здесь страдают и гибнут невинные люди, а они о собственной репутации», - возмутилась руководитель фракции.
По словам Тимошенко, «президент окончательно отказался от критериев профессионализма в силовой кадровой политике и перешел на критерии личной преданности».
«По крайней мере об этом свидетельствуют последние кадровые назначения», - сказала Тимошенко.
Следствием такой кадровой политики является то, что страна становится неуправляемой, заметила лидер партии.
Читайте также: Все больше украинцев хотят видеть во власти новые лица
«Речь уже идет не об отдельных «инцидентах», а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО относительно последних событий. Достаточно защищать собственные должности! Защищайте людей и страну», - призвала Тимошенко.
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