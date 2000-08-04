Раздел: Политика
Вашингтон выступает за выполнение Киевом требований МВФ
Госсекретарь во время разговора с украинским президентом обратился с призывом выполнить нереализованные требования МВФ.
В Госдепартаменте США сообщили о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео и президента Украины Петра Порошенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ", − говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины и подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.
Ранее о разговоре украинского лидера с госсекретарем США сообщили в администрации Порошенко.
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Ранее МВФ одобрил обновленный план Киева по созданию Антикоррупционного суда, однако решения данной проблемы недостаточно для разблокировки следующего транша Украине.
В Госдепартаменте США сообщили о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео и президента Украины Петра Порошенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ", − говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины и подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.
Ранее о разговоре украинского лидера с госсекретарем США сообщили в администрации Порошенко.
Читайте также: Украина подает новый иск в ЕСПЧ против России
Ранее МВФ одобрил обновленный план Киева по созданию Антикоррупционного суда, однако решения данной проблемы недостаточно для разблокировки следующего транша Украине.
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