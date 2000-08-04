» » Вашингтон выступает за выполнение Киевом требований МВФ
Раздел: Политика  
0

Вашингтон выступает за выполнение Киевом требований МВФ

Вашингтон выступает за выполнение Киевом требований МВФГоссекретарь во время разговора с украинским президентом обратился с призывом выполнить нереализованные требования МВФ.

В Госдепартаменте США сообщили о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео и президента Украины Петра Порошенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ", − говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины и подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.

Ранее о разговоре украинского лидера с госсекретарем США сообщили в администрации Порошенко.

Читайте также: Украина подает новый иск в ЕСПЧ против России

Ранее МВФ одобрил обновленный план Киева по созданию Антикоррупционного суда, однако решения данной проблемы недостаточно для разблокировки следующего транша Украине.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: МВФ, требования

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:29 » Автор: Богдан Процив
     74
     0

Похожие новости по теме

Порошенко провел телефонный разговор с Помпео Порошенко провел телефонный разговор с Помпео

Президент пригласил Помпео посетить Украину.

Стали известны подробности разговора Порошенко с госсекретарем США Стали известны подробности разговора Порошенко с госсекретарем США

Американский дипломат высказал позицию американцев относительно конфликта в Украине.

Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине, - Тиллерсон Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине, - Тиллерсон

Порошенко поблагодарил Тиллерсона за поддержку Украины.

Байден дал совет Порошенко по ситуации с диверсантами Байден дал совет Порошенко по ситуации с диверсантами

Напряженные отношения между Москвой и Киевом обсудили во время телефонного разговора.

Порошенко в телефонном разговоре с Керри обсудил ситуацию на Донбассе Порошенко в телефонном разговоре с Керри обсудил ситуацию на Донбассе

Политики скоординировали дальнейшие шаги перед саммитом Большой семерки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх