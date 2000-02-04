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Раздел: Россия  
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Собчак не будет останавливаться на президентских выборах

Собчак не будет останавливаться на президентских выборах Кандидат в президенты заявила о новых амбициях.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году. Об этом она заявила в субботу на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.

"Когда закончатся выборы [президента], я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу - это моя следующая цель, 2021 год", - сказала Собчак, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

Она добавила, что "следующей точкой станут президентские выборы", которые пройдут в России в 2024 году.

Во время встречи с избирателями Собчак неоднократно говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что "горд" тем, что жители аннексированной территории будут принимать участие в выборых главы РФ в 2018 году.

На съезд "Единой России", который состоялся 23 декабря, поддержали решение действующего президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году.

В случае победы это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

ЦИК отказала в регистрации кандидатом на выборах главному оппозиционному оппоненту Путина - Алексею Навальному.

Коммунистическая партия России на съезде 23 декабря официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Многолетний участник в президентских гонках Геннадий Зюганов баллотироваться отказался.

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23 декабря предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" выдвинул кандидатом на пост президента РФ Ксению Собчак, в программе которой - освобождение военнопленных, прекращение гибридной войны на Донбассе в частности, и вопрос Крыма.
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Вчера, 23:43 » Автор: Евгений Шевченко
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