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Раздел: Россия  
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Лавров пожаловался на Украину

Лавров пожаловался на УкраинуВ МИД России пообещали украинской стороне "проблемы".

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о притеснениях представителей национальных меньшинств в Украине и Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отметим, сегодня, 20 июня, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию.

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Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы организации по защите прав национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде всего в Украине и в странах Балтии,– говорится в сообщении.

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 Теги: Лавров, Украина

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Вчера, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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