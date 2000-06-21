Лавров пожаловался на Украину

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Глава российского МИДа заявил, каким образом будут осуществляться переговоры с Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, каким образом РФ будет сотрудничать с российским правительством. Об этом глава МИД РФ заявил журналистам после переговоров с Государственным секретарем США Джоном Керри в Париже 30