Неделя в НБА: «Торонто» и «Хьюстон» первыми забронировали места в плей-офф

Западная конференция:

Восточная конференция:

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На Западе только «Хьюстон» и «Голден Стейт» могут чувствовать себя в безопасности. «Рокетс» уже обеспечили себе место в плей-офф, а «Уорриорс» в ближайшие дни составят им компанию. На остальные шесть путевок в плей-офф претендуют восемь клубов, причем каждая из этих команд одержала в регулярном чемпионате более 55% побед.«Юта», занимающая в конференции десятое место, отстает от четвертого «Нью-Орлеана» всего на 1,5 победы. Худшая форма на финише сезона у «Сан-Антонио» - «Сперс» в последних 10 матчах одержали только две победы, но грядущее возвращение Кавая Леонарда должно помочь им преодолеть кризис.На Востоке состав участников плей-офф уже практически определен. «Детройт», занимающий девятое место в конференции, отстает от «Милуоки» на пять побед. ESPN оценивает шансы «Пистонс» на попадание в топ-8 лишь в 3,7%.«Торонто» в борьбе за победу в конференции уже на 3,5 победы опережает «Бостон». «Индиана» неожиданно взлетела на третью строку, а «Кливленд», ведомый ЛеБроном Джеймсом, начал новую серию поражений и может потерять преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.1. Джеймс Харден («Хьюстон») – 31,1 очка2. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») – 28,03. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 27,24. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 26,95. Дамьен Лиллард («Портленд») – 26,81. Андре Драммонд («Детройт») – 15,82. ДеАндре Джордан («Клипперс») – 15,33. ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан») – 12,94. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 12,25. Дуайт Ховард («Шарлотт») – 12,11. Рассел Уэстбрук («Оклахома») – 10,12. Джон Уолл («Вашингтон») – 9,33. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 9,04. Джеймс Харден («Хьюстон») – 8,85. Крис Пол («Хьюстон») – 8,1