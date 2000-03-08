Раздел: Спорт
Неделя в НБА: «Торонто» и «Хьюстон» первыми забронировали места в плей-офф
Подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата НБА.
На Западе только «Хьюстон» и «Голден Стейт» могут чувствовать себя в безопасности. «Рокетс» уже обеспечили себе место в плей-офф, а «Уорриорс» в ближайшие дни составят им компанию. На остальные шесть путевок в плей-офф претендуют восемь клубов, причем каждая из этих команд одержала в регулярном чемпионате более 55% побед.
«Юта», занимающая в конференции десятое место, отстает от четвертого «Нью-Орлеана» всего на 1,5 победы. Худшая форма на финише сезона у «Сан-Антонио» - «Сперс» в последних 10 матчах одержали только две победы, но грядущее возвращение Кавая Леонарда должно помочь им преодолеть кризис.
Западная конференция:
На Востоке состав участников плей-офф уже практически определен. «Детройт», занимающий девятое место в конференции, отстает от «Милуоки» на пять побед. ESPN оценивает шансы «Пистонс» на попадание в топ-8 лишь в 3,7%.
«Торонто» в борьбе за победу в конференции уже на 3,5 победы опережает «Бостон». «Индиана» неожиданно взлетела на третью строку, а «Кливленд», ведомый ЛеБроном Джеймсом, начал новую серию поражений и может потерять преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.
Восточная конференция:
Топ-5 самых результативных игроков сезона:
1. Джеймс Харден («Хьюстон») – 31,1 очка
2. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») – 28,0
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 27,2
4. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 26,9
5. Дамьен Лиллард («Портленд») – 26,8
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Лучшие по подборам:
1. Андре Драммонд («Детройт») – 15,8
2. ДеАндре Джордан («Клипперс») – 15,3
3. ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан») – 12,9
4. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 12,2
5. Дуайт Ховард («Шарлотт») – 12,1
Лучшие по передачам:
1. Рассел Уэстбрук («Оклахома») – 10,1
2. Джон Уолл («Вашингтон») – 9,3
3. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 9,0
4. Джеймс Харден («Хьюстон») – 8,8
5. Крис Пол («Хьюстон») – 8,1
На Западе только «Хьюстон» и «Голден Стейт» могут чувствовать себя в безопасности. «Рокетс» уже обеспечили себе место в плей-офф, а «Уорриорс» в ближайшие дни составят им компанию. На остальные шесть путевок в плей-офф претендуют восемь клубов, причем каждая из этих команд одержала в регулярном чемпионате более 55% побед.
«Юта», занимающая в конференции десятое место, отстает от четвертого «Нью-Орлеана» всего на 1,5 победы. Худшая форма на финише сезона у «Сан-Антонио» - «Сперс» в последних 10 матчах одержали только две победы, но грядущее возвращение Кавая Леонарда должно помочь им преодолеть кризис.
Западная конференция:
На Востоке состав участников плей-офф уже практически определен. «Детройт», занимающий девятое место в конференции, отстает от «Милуоки» на пять побед. ESPN оценивает шансы «Пистонс» на попадание в топ-8 лишь в 3,7%.
«Торонто» в борьбе за победу в конференции уже на 3,5 победы опережает «Бостон». «Индиана» неожиданно взлетела на третью строку, а «Кливленд», ведомый ЛеБроном Джеймсом, начал новую серию поражений и может потерять преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.
Восточная конференция:
Топ-5 самых результативных игроков сезона:
1. Джеймс Харден («Хьюстон») – 31,1 очка
2. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») – 28,0
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 27,2
4. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 26,9
5. Дамьен Лиллард («Портленд») – 26,8
Читайте также: НБА: «Торонто» первым вышел в плей-офф, «Хьюстон» одержал 17-ю победу подряд
Лучшие по подборам:
1. Андре Драммонд («Детройт») – 15,8
2. ДеАндре Джордан («Клипперс») – 15,3
3. ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан») – 12,9
4. Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 12,2
5. Дуайт Ховард («Шарлотт») – 12,1
Лучшие по передачам:
1. Рассел Уэстбрук («Оклахома») – 10,1
2. Джон Уолл («Вашингтон») – 9,3
3. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 9,0
4. Джеймс Харден («Хьюстон») – 8,8
5. Крис Пол («Хьюстон») – 8,1
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