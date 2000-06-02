Надаль в 11-й раз пробился в финал Ролан Гаррос

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Надаль и дель Потро на Ролан Гаррос пересеклись впервые с 2007 года. Матч первого раунда 11-летней давности испанец выиграл в трех партиях, отдав сопернику 10 геймов. Сегодня грунтовый король еще уверенней справился с двухметровым аргентинцем.Дель Потро свой привычный уровень тенниса показывал только в первом сете. По ходу стартовой партии у аргентинца было шесть брейк-поинтов, включая двойной скрытый сет-бол при счете 4:4. Надаль с боем защитил свою подачу, а в следующем гейме впервые навязал борьбу на приеме и дождался ошибки дель Потро на сет-боле.Растеряв свои шансы в первом сете, дель Потро сник и больше никаких проблем Надалю не создал. Испанец за два следующих сета сделал четыре брейка, а на своей подаче только в одном гейме ощутил сопротивление соперника.Рафаэль Надаль в 11-й раз добрался до финала Ролан Гаррос, где его уже ждет австриец Доминик Тим. Надаль может стать 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции. Попутно испанец в воскресном бою против Тима будет защищать статус первой ракетки мира.– Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – 6:4, 6:1, 6:2