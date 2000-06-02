» » Надаль в 11-й раз пробился в финал Ролан Гаррос
Раздел: Спорт  
0

Надаль в 11-й раз пробился в финал Ролан Гаррос

Надаль в 11-й раз пробился в финал Ролан ГарросИспанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале Открытого чемпионата Франции в трех сетах переиграл Хуана Мартина дель Потро.

Надаль и дель Потро на Ролан Гаррос пересеклись впервые с 2007 года. Матч первого раунда 11-летней давности испанец выиграл в трех партиях, отдав сопернику 10 геймов. Сегодня грунтовый король еще уверенней справился с двухметровым аргентинцем.

Дель Потро свой привычный уровень тенниса показывал только в первом сете. По ходу стартовой партии у аргентинца было шесть брейк-поинтов, включая двойной скрытый сет-бол при счете 4:4. Надаль с боем защитил свою подачу, а в следующем гейме впервые навязал борьбу на приеме и дождался ошибки дель Потро на сет-боле.

Растеряв свои шансы в первом сете, дель Потро сник и больше никаких проблем Надалю не создал. Испанец за два следующих сета сделал четыре брейка, а на своей подаче только в одном гейме ощутил сопротивление соперника.

Читайте также: Надаль и Тим вышли в полуфинал Ролан Гаррос-2017

Рафаэль Надаль в 11-й раз добрался до финала Ролан Гаррос, где его уже ждет австриец Доминик Тим. Надаль может стать 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции. Попутно испанец в воскресном бою против Тима будет защищать статус первой ракетки мира.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – 6:4, 6:1, 6:2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ролан Гаррос-2018, Надаль, теннис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:41 » Автор: Иван Мартынов
     77
     0

Похожие новости по теме

Надаль и дель Потро сыграют в полуфинале Ролан Гаррос-2018 Надаль и дель Потро сыграют в полуфинале Ролан Гаррос-2018

Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро дополнили состав полуфиналистов Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос-2018: Надаль и дель Потро шагают в четвертьфинал Ролан Гаррос-2018: Надаль и дель Потро шагают в четвертьфинал

На Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин определись первые участники 1/4 финала.

Ролан Гаррос-2018: легкие победы Надаля, Чилича и дель Потро Ролан Гаррос-2018: легкие победы Надаля, Чилича и дель Потро

В Париже завершен очередной игровой день 117-й версии Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос-2018: Надаль, дель Потро и Тим шагают дальше Ролан Гаррос-2018: Надаль, дель Потро и Тим шагают дальше

В Париже продолжается 117-я версия Открытого чемпионата Франции по теннису.

Надаль в 10-й раз пробился в финал Ролан Гаррос Надаль в 10-й раз пробился в финал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль легко обыграл австрийца Доминика Тима и добрался до финала Открытого чемпионата Франции.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх